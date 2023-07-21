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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 13:22

Тинькофф банк предупредил о задержке в отправке валютных переводов из-за санкций США

Москва. 20 июля. INTERFAX.RU - Тинькофф банк предупредил клиентов о задержке в оправлении валютных переводов из-за попадания под санкции США и Канады.

"Мы задерживаем отправку переводов в валюте. 20 июля мы подпали под американские и канадские санкции. Выясняем, как именно это может повлиять на международные переводы в валюте. Об изменениях в условиях валютных переводов расскажем на странице с частыми вопросами", - говорится в материалах на сайте банка.

Тинькофф банк в четверг попал под блокирующие санкции США и Канады. Банк в феврале 2023 года был включен в санкционные списки ЕС, в мае – Великобритании.

Тинькофф банк
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