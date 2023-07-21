Банк России повысил прогноз по кредитованию на 2023 год

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Москва. 21 июля. INTERFAX.RU - Совет директоров ЦБ по итогам заседания в пятницу повысил прогноз по росту кредитования в РФ на 2023 год до 13-17%, следует из среднесрочного прогноза, опубликованного на сайте регулятора.

Ранее, по итогам заседания 28 апреля, ЦБ прогнозировал, что в 2023 году темпы кредитования составят от 10% до 14%.

Согласно новому прогнозу ЦБ, рост корпоративного кредитования в 2023 году составит 12-16% (ранее 9-13%), кредитование физических лиц вырастет на 15-19% (ранее 11-15%), а темпы роста ипотеки составят 17-21% (ранее прогнозировался рост в диапазоне 13-17%).

Прогноз по росту кредитования на 2024 год сохранен в диапазоне 9-14%. Ожидается, что рост корпоративного кредитования составит 9-14% (ранее 8-13%), розничного кредитования - 8-13% (ранее 9-14%), прогноз по росту ипотеки оставлен без изменений - 10-15%.

Согласно новому прогнозу, рост кредитования в 2025 и 2026 годах ожидается на уровне 8-13%. Рост корпоративного кредитования может составить 8-13%, розничного - 8-13%, ипотеки - 10-15%.