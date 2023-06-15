ЦБ готов применить надбавки к достаточности капитала для удержания роста рискованных потребкредитов

Москва. 15 июня. INTERFAX.RU - ЦБ РФ готов вернуться к накоплению банками буферов капитала по необеспеченным потребительским кредитам, если увидит рост высоко рискованных ссуд. Об этом заявила журналистам глава Банка России Эльвира Набиуллина в кулуарах ПМЭФ.

С 2023 года основным инструментом ЦБ, применяемым для сдерживания роста долговой нагрузки населения по потребительским кредитам, стали макропруденциальные лимиты (МПЛ). В I-II кварталах предельно допустимая объемная доля кредитов заемщикам с показателем долговой нагрузки (ПДН) свыше 80% была установлена на уровне 25% для банков и 35% для МФО, кредиты на срок более 5 лет не должны превышать 10% от объема выданных банками потребительских кредитов.

Ведение МПЛ улучшило стандарты необеспеченного потребительского кредитования. Так, доля всех необеспеченных кредитов с ПДН более 80%, выданных в январе-марте и подпадающих под действие лимитов, снизилась до 28,9% с 36% кварталом ранее. Доля предоставленных кредитов наличными на срок более 5 лет, которые подпадают под действие МПЛ, составила 6,7% против 19%.

"Мы думаем, что эта тенденция продолжится. Мы считаем, что эта доля дальше должна уменьшаться, поэтому на третий квартал у нас будут действовать более жесткие макропруденциальные лимиты", - заявила глава Банка России.

ЦБ уже анонсировал, что МПЛ для третьего квартала сокращаются на 5 п.п. по сравнению со значениями второго квартала. Доля кредитов с ПДН более 80% не должна будет превышать 20% предоставленных в III квартале кредитов (30% для МФО), а доля кредитов на срок более 5 лет – 5%.

"Мы будем следить за тем, как растет необеспеченное потребительское кредитование. Оно очень быстро растет, нам бы не хотелось, чтобы это было за счет увеличения высокорискованного кредитования. Если будет необходимость, готовы вернуться и к накоплению буферов по таким кредитам. Это надбавки к достаточности капитала, если кредит в высокой ПСК и заемщик с высокой долговой нагрузкой. (...) С точки зрения контрциклической политики и политики обеспечения финансовой стабильности можно будет вернуться и к буферам ", - заявила Набиуллина.

ЦБ прогнозирует, что потребительское кредитование по итогам года вырастет на 9-13%.