Поиск
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:19

Банк России повысил прогноз по средней ставке до конца 2023 года до 8,5-9,3%

Москва. 21 июля. INTERFAX.RU - Банк России, повысив ключевую ставку на 100 базисных пунктов (б.п.), увеличил прогноз по средней ключевой ставке до конца 2023 года до 8,5-9,3% с 7,1-8,6% в апреле, следует из среднесрочного прогноза, опубликованного по итогам опорного заседания совета директоров ЦБ по ставке.

ЦБ повысил ключевую ставку сразу на 100 базисных пунктов (б.п.) - до 8,5% годовых.

Прогноз по средней ключевой ставке в целом на 2023 год повышен до 7,9-8,3% с 7,3-8,2% в апреле.

Кроме того, Банк России значительно повысил прогноз по траектории ключевой ставки на 2024 год - до 8,5-9,5% с 6,5-7,5%, на 2025 год - до 6,5-8,5% с 5,0-6,0% (ранее этот уровень рассматривался как нейтральный). ЦБ также представил прогноз по средней ключевой ставке на 2026 год, ждет ее на уровне 5,5-6,5%.

Банк России
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Правкомиссия одобрила продажу активов Decathlon в РФ компании-владельцу франшизы Mango

Биржевые цены на бензин с начала июля выросли на 8-10%

Крупнейшие банки Уолл-стрит выплатили $1 млрд выходных пособий с начала года

Крупнейшие банки Уолл-стрит выплатили $1 млрд выходных пособий с начала года

Сигнал ЦБ по денежно-кредитной политике после шага на 100 б.п. вверх остался ястребиным

Банк России повысил прогноз по кредитованию на 2023 год

Банк России повысил прогноз по кредитованию на 2023 год

Банк России улучшил прогноз по росту ВВП РФ на 2023 год до 1,5-2,5%

Банк России отметил существенное усиление проинфляционных рисков

ЦБ РФ повысил ключевую ставку сразу на 100 б.п. - до 8,5%

ЦБ РФ повысил ключевую ставку сразу на 100 б.п. - до 8,5%

Тинькофф банк предупредил о задержке в отправке валютных переводов из-за санкций США

Тинькофф банк предупредил о задержке в отправке валютных переводов из-за санкций США

Отмена НДС на организованные путешествия по РФ позволит туроператорам снизить цены на 8-10%

 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });