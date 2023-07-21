Банк России повысил прогноз по средней ставке до конца 2023 года до 8,5-9,3%

Москва. 21 июля. INTERFAX.RU - Банк России, повысив ключевую ставку на 100 базисных пунктов (б.п.), увеличил прогноз по средней ключевой ставке до конца 2023 года до 8,5-9,3% с 7,1-8,6% в апреле, следует из среднесрочного прогноза, опубликованного по итогам опорного заседания совета директоров ЦБ по ставке.

ЦБ повысил ключевую ставку сразу на 100 базисных пунктов (б.п.) - до 8,5% годовых.

Прогноз по средней ключевой ставке в целом на 2023 год повышен до 7,9-8,3% с 7,3-8,2% в апреле.

Кроме того, Банк России значительно повысил прогноз по траектории ключевой ставки на 2024 год - до 8,5-9,5% с 6,5-7,5%, на 2025 год - до 6,5-8,5% с 5,0-6,0% (ранее этот уровень рассматривался как нейтральный). ЦБ также представил прогноз по средней ключевой ставке на 2026 год, ждет ее на уровне 5,5-6,5%.