Кассационный суд подтвердил долг "Открытие холдинга" перед кредитором на 262 млрд руб.

Москва. 7 сентября. INTERFAX.RU - Арбитражный суд Московского округа в среду согласился с долгом АО "Открытие холдинг" перед ООО "РКТ" в размере 262,1 млрд рублей.

Как следует из картотеки суда, суд отклонил жалобу ВТБ, который также является кредитором должника.

Ранее сообщалось, что Девятый арбитражный апелляционный суд 7 июня подтвердил долг АО "Открытие холдинг" перед компанией на сумму 262,1 млрд рублей.

Суд тогда оставил в силе определения суда первой инстанции о признании требований ООО "РКТ" обоснованными и подлежащими включению в реестр кредиторов АО "Открытие холдинг" в размере 262,1 млрд рублей.

Суд 6 апреля признал обоснованным требование ООО "РКТ", которое представляет держателей облигаций АО "Открытие холдинг", о включении в реестр кредиторов этой компании долга в размере 262,1 млрд рублей.

Арбитражный суд Москвы 19 ноября 2021 года ввел процедуру наблюдения в АО "Открытие холдинг". Суд тогда признал обоснованным заявление компании о собственном банкротстве и утвердил временным управляющим Марию Булатову. В судебном акте отмечалось, что "общий размер обязательств должника составляет 569,4 млрд рублей, что подтверждается представленными в материалы дела документами".

Банкротство

19 июля 2022 года суд признал несостоятельным (банкротом) АО "Открытие холдинг" и утвердил его конкурсным управляющим Булатову. Ее отчет о проделанной работе суд назначил на 23 января 2023 года.

В реестр кредиторов АО "Открытие холдинг" по состоянию на 19 июля включены требования на сумму более 920 млрд рублей.

Заявление компании о собственном банкротстве поступило в суд 5 марта 2020 года.

В начале сентября 2020 года суд отказался ввести начальную процедуру банкротства "Открытие холдинга" по заявлению самого холдинга. Суд тогда указал, что холдингом не был соблюден специальный порядок опубликования уведомления о намерении обратиться с заявлением о банкротстве. Такое уведомление должно публиковаться не менее чем за 15 дней до даты обращения в суд. "Открытие холдинг" уведомил о своем намерении банкротиться лишь 19 февраля 2020 года и уже на следующий день подал иск.

В результате сентябрьского 2020 года решения суда банк Траст", который также подал ходатайство о банкротстве холдинга, получил роль первого заявителя по делу.

Однако суд 7 октября 2020 года оставил без рассмотрения заявление банка "Траст" о банкротстве "Открытие холдинга". Апелляционный суд 28 октября 2020 года и кассационный суд 16 февраля 2021 года оставили определение в силе. "Траст" в апреле 2021 года подал жалобу в Верховный суд (ВС) РФ. 11 октября ВС РФ отказал банку в пересмотре дела.

Размер задолженности "Открытие холдинга" перед "Трастом" составляет порядка 450 млрд рублей. Сумма сформирована из невозвращенных кредитов, выданных "Трастом", банком "ФК Открытие", Рост банком, и облигаций "Открытие холдинга".

В конце апреля 2021 года суд принял к производству заявление ВТБ о банкротстве должника в качестве вступления в дело.

В настоящее время в обращении осталось 10 выпусков биржевых облигаций "Открытие холдинга" общим объемом 205,973 млрд рублей и 5 выпусков классических облигаций на 27 млрд рублей.