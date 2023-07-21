Набиуллина заявила о вероятном повышении ключевой ставки в дальнейшем

Москва. 21 июля. INTERFAX.RU - Текущего решения по повышению ключевой ставки может быть достаточно, однако, вероятнее всего, необходимо будет дальнейшее ужесточение денежно-кредитной политики, полагает глава Банка России Эльвира Набиуллина.

"Мы дали сигнал, что мы допускаем возможность повышения ключевой ставки на следующих заседаниях. Если посмотрите на наш прогноз ключевой ставки, то по нижней границе возможно, что нынешнего повышения будет достаточно, но, на наш взгляд, более вероятным является повышение ставки на следующих заседаниях", - сказала она на брифинге по итогам заседания совета директоров ЦБ, принявшего решение повысить ставку на 100 базисных пунктов (б.п.) до 8,5% годовых.

"Что касается сегодняшнего решения, мы в прошлый раз сигнализировали, что повышение ставки вероятно. Нам нужно было больше получить информации, мы видим сейчас, что инфляция, прежде всего в ее устойчивых компонентах, ускоряется, инфляционные ожидания выросли и динамика курса. (...) рынок на этот сигнал уже реагировал между нашими заседаниями", - сказала также она.

Набиуллина отметила, что на заседании в пятницу "предметно" рассматривались варианты повышения ставки на 75 б.п. и на 100 б.п. "Действительно предметно, потому что были предложения и более радикального повышения ставки, в том числе для того, чтобы дальше минимизировать необходимость повышения ставки. Но с учетом анализа ситуации, оценки всех балансов риска, мы приняли решение о том, что повышение ставки на 100 б.п. будет более оптимальным решением. Какой шаг будет дальше, будет зависеть от того, как будет развиваться экономика, какие данные будут поступать. Как экономика будет реагировать, в том числе на этот наш шаг в денежно-кредитной политике", - пояснила она.

В свою очередь зампред ЦБ Алексей Заботкин отметил, что значимая часть обсуждения на заседании была посвящена "тактике реакции на инфляционные риски". "Звучали предложения более сильной и быстрой реакции, но в итоге решение было, что все-таки следует смотреть на то, как ситуация развивается и какие данные поступают в части интенсивности инфляционного давления, а также эволюции инфляционных ожиданий", - сказал он.

Набиуллина также сообщила, что в обновленном прогнозе учтен пересмотр оценки нейтральной ставки вверх на 0,5 п.п., до 1,5-2,5% в реальном или 5,5-6,5% в номинальном выражении. Оценка нейтральной ставки повышена из-за роста риск-премии для российского рынка и увеличения внешней нейтральной ставки, сказала она.