Минэкономразвития назвало главную задачу в экономике на фоне повышения ставки ЦБ
Москва. 21 июля. INTERFAX.RU - Повышение ключевой ставки было ожидаемым, главной задачей теперь является сохранение благоприятных условий для структурной перестройки экономики, заявила журналистам замглавы Минэкономразвития Полина Крючкова, комментируя решение ЦБ повысить ключевую ставку с 7,5% до 8,5%.
"В целом экономика ожидала повышения ключевой ставки", - отметила она.
"Ключевой задачей в этой связи, с учетом обозначенных президентом приоритетов, будет сохранение благоприятных условий для дальнейшей структурной перестройки экономики", - подчеркнула замминистра.