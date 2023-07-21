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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:19

Минэкономразвития назвало главную задачу в экономике на фоне повышения ставки ЦБ

Москва. 21 июля. INTERFAX.RU - Повышение ключевой ставки было ожидаемым, главной задачей теперь является сохранение благоприятных условий для структурной перестройки экономики, заявила журналистам замглавы Минэкономразвития Полина Крючкова, комментируя решение ЦБ повысить ключевую ставку с 7,5% до 8,5%.

"В целом экономика ожидала повышения ключевой ставки", - отметила она.

"Ключевой задачей в этой связи, с учетом обозначенных президентом приоритетов, будет сохранение благоприятных условий для дальнейшей структурной перестройки экономики", - подчеркнула замминистра.

Минэкономразвития Полина Крючкова Банк России
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