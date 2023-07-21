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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:19

Сигнал ЦБ по денежно-кредитной политике после шага на 100 б.п. вверх остался ястребиным

Москва. 21 июля. INTERFAX.RU - Банк России, повысив ключевую ставку сразу на 100 базисных пунктов (б.п.), до 8,5%, оставил неизменным ястребиный сигнал о будущей направленности денежно-кредитной политики.

ЭкономикаЦБ РФ повысил ключевую ставку сразу на 100 б.п. - до 8,5%ЦБ РФ повысил ключевую ставку сразу на 100 б.п. - до 8,5%Читать подробнее

В июне, в очередной раз сохранив ставку неизменной, ЦБ фактически предупредил об окончании длившейся с сентября паузы, максимально ужесточив риторику. Формулировку сигнала регулятор изменил с "Банк России на ближайших заседаниях будет оценивать целесообразность повышения ключевой ставки" на "Банк России допускает возможность повышения ключевой ставки на ближайших заседаниях".

Теперь, несмотря на повышение ставки с опережением рыночных ожиданий (консенсус равнялся 50 б.п., хотя варианты 75-100 б.п. в прогнозах тоже фигурировали), ЦБ вновь послал жесткий сигнал. По сути, он остался неизменным за исключением "редакторской" правки: добавилось только слово "дальнейшего" (так как первое повышение уже состоялось).

"Банк России допускает возможность дальнейшего повышения ключевой ставки на ближайших заседаниях для стабилизации инфляции вблизи 4% в 2024 году и далее", - сказано в заявлении.

Банк России ЦБ РФ
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