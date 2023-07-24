Выходец из OBI Довладбегян будет курировать развитие "умного дома" в МТС

Москва. 24 июля. INTERFAX.RU - Гендиректором бизнеса по развитию умных устройств и безопасности ООО "МТС Умный дом" назначен Леонид Довладбегян, сообщила компания. По данным аналитической системы "СПАРК-Интерфакс", с 21 июля он сменил Алексея Давыдова.

До прихода в МТС Довладбегян был председателем правления OBI Россия; до этого руководил онлайн-гипермаркетом "Vprok.ru Перекресток" (входит в X5 Group), а также возглавлял интернет-магазин "220 Вольт".

В задачи Довладбегяна на новой должности входит "упрочение позиций и обеспечение лидерства" группы МТС в сегменте, стимулирование деятельности по разработке, внедрению, продажам и поддержке сервисов на основе "умных" устройств для дома.

ООО "МТС Умный дом" зарегистрировано в марте 2023 года с уставным капиталом 1,4 млрд рублей. Сейчас компания на 74,26% принадлежит ПАО "МТС", еще 25,74% - у Вениамина Письмана.

Письман - собственник компании АО "Гольфстрим охранные системы"; МТС приобрела 58,38% АО весной 2022 года, а в июне 2023 консолидировала 100%. При этом Письман стал председателем совета директоров ООО "МТС Умный дом".

На момент сделки по вхождению в капитал "Гольфстрим" оператор сообщал, что на базе актива будет развивать новое бизнес-направление "Умный дом".