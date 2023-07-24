Поиск
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 08:39

Публикация квартального отчета вызвала обвал котировок Core Lithium на 17%

Москва. 24 июля. INTERFAX.RU - Австралийский производитель лития Core Lithium в апреле-июне выпустил 14,7 тысячи тонн сподуменового концентрата против 18,3 тысячи тонн годом ранее, сообщила компания. На этом фоне акции Core Lithium подешевели на торгах понедельника более чем на 17%.

В 2024 финансовом году, который завершится в июне 2024 года, Core Lithium планирует выпустить 80-90 тысяч тонн и продать 90-100 тысяч сподуменового концентрата. Согласно ТЭО для ее проекта Finniss на севере Австралии, производство ожидалось на уровне 175 тысяч тонн в год.

Снижение объемов производства по сравнению с ТЭО обусловлено среди прочего относительно низким коэффициентом извлечения (около 49%), для увеличения которого уже принимаются меры.

Компания также прогнозирует снижение общих объемов производства в 2025 фингоду.

При этом размер бюджета геологоразведочных работ на 2024 фингод увеличен до 25 млн австралийских долларов ($16,9 млн).

Core Lithium
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

"Барби" заработала $155 млн в дебютный уикенд в США и Канаде, установив годовой рекорд

Международный совет повысил прогноз экспорта пшеницы из РФ в этом сельхозгоду на 0,5 млн т

Ряд грузинских и армянских банков приостановили работу с подпавшим под санкции "Юнистримом"

"КАМАЗ" приостановил выпуск грузовиков до 6 августа из-за корпоративного отпуска

"КАМАЗ" приостановил выпуск грузовиков до 6 августа из-за корпоративного отпуска

Заявление Банка России: Экономика оправдывает инфляционные ожидания

Заявление Банка России: Экономика оправдывает инфляционные ожидания

Под Тулой запустят производство автокомпонентов для завода Haval

Под Тулой запустят производство автокомпонентов для завода Haval
 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });