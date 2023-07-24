Публикация квартального отчета вызвала обвал котировок Core Lithium на 17%

Москва. 24 июля. INTERFAX.RU - Австралийский производитель лития Core Lithium в апреле-июне выпустил 14,7 тысячи тонн сподуменового концентрата против 18,3 тысячи тонн годом ранее, сообщила компания. На этом фоне акции Core Lithium подешевели на торгах понедельника более чем на 17%.

В 2024 финансовом году, который завершится в июне 2024 года, Core Lithium планирует выпустить 80-90 тысяч тонн и продать 90-100 тысяч сподуменового концентрата. Согласно ТЭО для ее проекта Finniss на севере Австралии, производство ожидалось на уровне 175 тысяч тонн в год.

Снижение объемов производства по сравнению с ТЭО обусловлено среди прочего относительно низким коэффициентом извлечения (около 49%), для увеличения которого уже принимаются меры.

Компания также прогнозирует снижение общих объемов производства в 2025 фингоду.

При этом размер бюджета геологоразведочных работ на 2024 фингод увеличен до 25 млн австралийских долларов ($16,9 млн).