Поиск
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:54

Производство лития вызвало интерес у крупных нефтегазовых компаний

Москва. 26 июня. INTERFAX.RU - Крупнейшие нефтегазовые компании мира проявляют активный интерес к литию в надежде на технологический прорыв в производстве металла, необходимого для аккумуляторов электромобилей, пишет Financial Times.

Exxon Mobil, Schlumberger, Occidental Petroleum и Equinor изучают возможность применения своих навыков по выкачиванию, переработке и повторной закачке подземных жидкостей, таких как нефть и вода, для переработки лития из нетрадиционных источников (рассолов), что поможет снизить прогнозируемый дефицит металла в мире.

"Есть ряд крупных компаний, занимающихся добычей нефти и газа, которые уделяют много времени и внимания тому, как они могут стать крупными игроками на рынке лития", - отмечает исполнительный директор TechMet Брайан Менелл. Инвестфонд TechMet владеет долей в компании-разработчике лития EnergySource Minerals (ESM), одним из инвесторов которой является нефтесервисный гигант Schlumberger.

В РоссииАбрамченко отметила, что три крупных месторождения лития закроют потребности РФЧитать подробнее

"Это естественная эволюция для нефтяных компаний, - полагает Менелл. - В отличие от сетей зарядки для электромобилей и ветряных электростанций, где у них нет никаких навыков, кроме управления проектами, они обладают навыками в подземной перекачке жидкостей".

"Будь то BP, Shell, Eni, Exxon или Equinor – все они смотрят на это", - сказал заместитель генерального директора Vulcan Крис Морено, имея в виду литиевый сектор.

Участие крупных нефтедобытчиков в производстве лития может придать уверенности автопроизводителям, которые в настоящее время полагаются на небольшие, непроверенные добывающие компании. При этом в ближайшие годы автокомпаниям потребуются огромные объемы лития для электрификации машин, поскольку западные страны запрещают продажи новых автомобилей с бензиновыми и дизельными двигателями, а использование электромобилей в Китае стремительно растет.

Интерес нефтяных компаний выходит за рамки рассола, получаемого в качестве побочного продукта при добыче нефти. Equinor заявила, что внимательно следит за развитием технологий и рынка по извлечению лития из геотермальных рассолов – еще одного направления возобновляемой энергетики, в которое нефтяные компании хотят инвестировать.

Тем не менее, пока деятельность нефтяных компаний в литиевой сфере ограничивается лишь покупкой прав на перспективные ресурсы или приобретением миноритарных долей в литиевых компаниях. Инвестиции в это минимальны и несопоставимы по масштабу с вложениями в основной бизнес по добыче углеводородов, отмечает FT.

По словам источников издания, ExxonMobil недавно заплатила около $100 млн за приобретение участка, содержащего литиевый рассол, в Арканзасе. Equinor владеет долей в разработчике лития Lithium de France, Occidental инвестировала в технологическую группу TerraLithium.

Exxon Mobil Equinor BP Eni Occidental Petroleum Schlumberger Shell
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Сланцевый сектор США перестал расти на фоне низких цен на энергоносители

Сланцевый сектор США перестал расти на фоне низких цен на энергоносители

Генсек НАТО назвал произошедшие на выходных события в России ее внутренним делом

Генсек НАТО назвал произошедшие на выходных события в России ее внутренним делом

Цена нефти Brent поднялась выше $74 за баррель

Что случилось этой ночью: понедельник, 26 июня

Австралия предоставит очередной пакет помощи Украине почти на $74 млн

Австралия предоставит очередной пакет помощи Украине почти на $74 млн

Гутерриш призвал все вовлеченные стороны избегать напряженности в России

Гутерриш призвал все вовлеченные стороны избегать напряженности в России

Эрдоган и Столтенберг обсудили события в РФ и вопрос членства Швеции в НАТО

Эрдоган и Столтенберг обсудили события в РФ и вопрос членства Швеции в НАТО

МИД РФ сообщил о поддержке КНР усилий руководства России по стабилизации ситуации в стране

Что случилось этой ночью: воскресенье, 25 июня

В Греции стартовали парламентские выборы

В Греции стартовали парламентские выборы
 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });