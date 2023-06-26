Производство лития вызвало интерес у крупных нефтегазовых компаний

Москва. 26 июня. INTERFAX.RU - Крупнейшие нефтегазовые компании мира проявляют активный интерес к литию в надежде на технологический прорыв в производстве металла, необходимого для аккумуляторов электромобилей, пишет Financial Times.

Exxon Mobil, Schlumberger, Occidental Petroleum и Equinor изучают возможность применения своих навыков по выкачиванию, переработке и повторной закачке подземных жидкостей, таких как нефть и вода, для переработки лития из нетрадиционных источников (рассолов), что поможет снизить прогнозируемый дефицит металла в мире.

"Есть ряд крупных компаний, занимающихся добычей нефти и газа, которые уделяют много времени и внимания тому, как они могут стать крупными игроками на рынке лития", - отмечает исполнительный директор TechMet Брайан Менелл. Инвестфонд TechMet владеет долей в компании-разработчике лития EnergySource Minerals (ESM), одним из инвесторов которой является нефтесервисный гигант Schlumberger.

"Это естественная эволюция для нефтяных компаний, - полагает Менелл. - В отличие от сетей зарядки для электромобилей и ветряных электростанций, где у них нет никаких навыков, кроме управления проектами, они обладают навыками в подземной перекачке жидкостей".

"Будь то BP, Shell, Eni, Exxon или Equinor – все они смотрят на это", - сказал заместитель генерального директора Vulcan Крис Морено, имея в виду литиевый сектор.

Участие крупных нефтедобытчиков в производстве лития может придать уверенности автопроизводителям, которые в настоящее время полагаются на небольшие, непроверенные добывающие компании. При этом в ближайшие годы автокомпаниям потребуются огромные объемы лития для электрификации машин, поскольку западные страны запрещают продажи новых автомобилей с бензиновыми и дизельными двигателями, а использование электромобилей в Китае стремительно растет.

Интерес нефтяных компаний выходит за рамки рассола, получаемого в качестве побочного продукта при добыче нефти. Equinor заявила, что внимательно следит за развитием технологий и рынка по извлечению лития из геотермальных рассолов – еще одного направления возобновляемой энергетики, в которое нефтяные компании хотят инвестировать.

Тем не менее, пока деятельность нефтяных компаний в литиевой сфере ограничивается лишь покупкой прав на перспективные ресурсы или приобретением миноритарных долей в литиевых компаниях. Инвестиции в это минимальны и несопоставимы по масштабу с вложениями в основной бизнес по добыче углеводородов, отмечает FT.

По словам источников издания, ExxonMobil недавно заплатила около $100 млн за приобретение участка, содержащего литиевый рассол, в Арканзасе. Equinor владеет долей в разработчике лития Lithium de France, Occidental инвестировала в технологическую группу TerraLithium.