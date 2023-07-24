Путин подписал закон о внедрении цифрового рубля

Фото: Светлана Денисова/ТАСС

Москва. 24 июля. INTERFAX.RU - Президент РФ Владимир Путин подписал закон о внедрении в России цифрового рубля, соответствующий документ размещен на сайте официального опубликования правовых актов.

Закон о внедрении в РФ третьей формы нацвалюты был принят Госдумой 11 июля и одобрен Советом Федерации 19 июля. Его основные нормы вступят в силу с 1 августа 2023 г. Кроме него также был подписан связанный закон, который вносит необходимые поправки в Гражданский кодекс.

Ранее глава ЦБ Эльвира Набиуллина сообщала, что регулятор намерен в августе начать пилот с реальными цифровыми рублями. Масштабирование цифрового рубля Банк России планирует в 2025 году.

"Это пилотирование нам очень нужно, чтобы провести настройку всей системы, проверить ее бесперебойность... И только тогда, когда мы убедимся, что все гладко работает, мы примем решение о дополнительном масштабировании цифрового рубля. По нашей оценке, это может произойти начиная с 2025 года", - сказала Набиуллина в ходе совещания правительства в минувшую среду, 19 июля.

Пилот начнется при участии клиентов 13 банков, в ходе него участники протестируют открытие и закрытие цифровых кошельков, их пополнение и переводы между физическими лицами, а также оплату товаров и услуг цифровыми рублями по QR-коду. На первом этапе тестировать оплату будут 30 торгово-сервисных предприятий в 11 городах, которые заранее были выбраны банками и ЦБ. Затем круг операций и участников будет расширяться.