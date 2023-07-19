Совфед одобрил закон о внедрении цифрового рубля

Москва. 19 июля. INTERFAX.RU - Совет Федерации на заседании в среду проголосовал за закон о внедрении в РФ цифрового рубля Центрального банка и создании платформы цифрового рубля.

Документ входит в пакет инициатив о внедрении в России третьей формы денег и был внесен в парламент в конце декабря 2022 г. группой депутатов и сенаторов.

Закон, в частности, уточняет запрет на кредитование счетов цифрового рубля, а также на начисление процентов на остаток цифровых рублей. Также запрещается открытие совместных счетов цифрового рубля (для нескольких пользователей).

Документ устанавливает право ЦБ отказать участнику платформы (банку) в проведении операции по распоряжению клиента, если регулятор выявит признаки операции без согласия клиента. В таком случае ЦБ сообщит банку или клиенту о возможности направить повторное распоряжение по тем же реквизитам и на ту же сумму. При получении повторного распоряжения ЦБ будет обязан его исполнить.

Кроме этого, согласно закону, ЦБ сможет заключать договора с оператором информационной системы национальной денежной единицы, выпускаемой в цифровой форме, не только иностранного государства, но и группы иностранных государств.

Основные нормы закона вступят в силу с 1 августа 2023 г.

При этом одобренный закон продлевает на год (до 31 декабря 2024 г.) право ЦБ определять круг пользователей платформы цифрового рубля, а также перечень операций на платформе и их пороговые суммы. Решение должно быть согласовано с Росфинмониторингом.

Кроме того, Совет Федерации одобрил и другой закон из пакета на эту тему - поправки, которые вводят в Гражданский кодекс РФ термины, необходимые для внедрения в правовое пространство цифрового рубля.

Документ относит цифровые рубли к объектам гражданских прав (ранее в их число были включены цифровые права). Уточняется, что расчеты цифровыми рублями осуществляются путем их перевода Банком России в рамках специализированной платформы в соответствии с законодательством РФ о национальной платежной системе.

Этот закон вступит в силу 1 августа 2023 г.

Как сообщили ранее журналистам в пресс-службе ЦБ, Банк России планирует начать тестировать первые реальные операции с цифровым рублем в августе.