Кизлярский коньячный завод в I полугодии увеличил производство на 14%

Москва. 25 июля. INTERFAX.RU - АО "Кизлярский коньячный завод" (ККЗ) в январе-июне 2023 года увеличило объем производства на 14% в годовом измерении, до 376,05 тысячи дал, сообщил "Интерфаксу" генеральный директор предприятия Евгений Дружинин.

Продажи в I полугодии выросли на 25%, до 402,3 тысячи дал.

"По итогам I полугодия 2023 года на российском рынке коньяка и бренди Кизлярский коньячный завод занимает 4-е место с долей 9,3%, что на 2,7 процентного пункта больше, чем годом ранее", - сказал Дружинин.

Ранее он сообщал "Интерфаксу", что ККЗ в 2023 году планирует произвести и реализовать свыше 900 тысяч дал продукции. В 2022 году объем производства завода вырос на 34% по сравнению с 2021 годом, до 887,12 тысячи дал, реализации - на 33%, до 877,98 тысячи дал.

Кизлярский коньячный завод основан в 1885 году. ФГУП "Кизлярский коньячный завод" в феврале 2018 года было преобразовано в АО "ККЗ", 100% акций которого находятся в федеральной собственности.

Ассортимент выпускаемой продукции насчитывает более 200 позиций.

По итогам 2022 года ККЗ получил рекордную выручку по РСБУ в размере 3,956 млрд рублей, что в 1,4 раза больше, чем годом ранее. Чистая прибыль выросла на треть, до 567,791 млн рублей.