Поиск
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 12:30

Кизлярский коньячный завод в I полугодии увеличил производство на 14%

Москва. 25 июля. INTERFAX.RU - АО "Кизлярский коньячный завод" (ККЗ) в январе-июне 2023 года увеличило объем производства на 14% в годовом измерении, до 376,05 тысячи дал, сообщил "Интерфаксу" генеральный директор предприятия Евгений Дружинин.

Продажи в I полугодии выросли на 25%, до 402,3 тысячи дал.

"По итогам I полугодия 2023 года на российском рынке коньяка и бренди Кизлярский коньячный завод занимает 4-е место с долей 9,3%, что на 2,7 процентного пункта больше, чем годом ранее", - сказал Дружинин.

Ранее он сообщал "Интерфаксу", что ККЗ в 2023 году планирует произвести и реализовать свыше 900 тысяч дал продукции. В 2022 году объем производства завода вырос на 34% по сравнению с 2021 годом, до 887,12 тысячи дал, реализации - на 33%, до 877,98 тысячи дал.

Кизлярский коньячный завод основан в 1885 году. ФГУП "Кизлярский коньячный завод" в феврале 2018 года было преобразовано в АО "ККЗ", 100% акций которого находятся в федеральной собственности.

Ассортимент выпускаемой продукции насчитывает более 200 позиций.

По итогам 2022 года ККЗ получил рекордную выручку по РСБУ в размере 3,956 млрд рублей, что в 1,4 раза больше, чем годом ранее. Чистая прибыль выросла на треть, до 567,791 млн рублей.

Евгений Дружинин ККЗ Кизлярский коньячный завод
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Гендиректор "Данон Россия" Якуб Закриев возглавил и ключевую "дочку" Danone в РФ

Гендиректор "Данон Россия" Якуб Закриев возглавил и ключевую "дочку" Danone в РФ

Минэкономразвития предложило повысить пошлины на импорт вина почти в 1,5 раза

Цены на пшеницу обновили 5-месячный максимум

Brent подорожала до $82,95 за баррель

Рынок акций США в понедельник вырос на корпоративных новостях и в ожидании ставки ФРС

Рынок акций США в понедельник вырос на корпоративных новостях и в ожидании ставки ФРС

Силуанов заявил, что дефицит бюджета РФ в 2023 году может превысить значение в 2% ВВП

ФАС предложила увеличить нормы биржевых продаж бензина до 13% от производства

ФАС предложила увеличить нормы биржевых продаж бензина до 13% от производства

Новак поддержал предложения Минэнерго по ограничению количества экспортеров бензина

Новак поддержал предложения Минэнерго по ограничению количества экспортеров бензина

Аналитики Goldman Sachs допустили подорожание Brent до $86 к концу года

Путин подписал закон о внедрении цифрового рубля

Путин подписал закон о внедрении цифрового рубля
 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });