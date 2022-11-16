Кизлярский коньячный завод вложит до 763 млн рублей в выращивание винограда

Москва. 16 ноября. INTERFAX.RU - АО "Кизлярский коньячный завод" (ККЗ, Дагестан) объявило запрос предложений в электронной форме на подготовку проектной документации и выполнение комплекса подрядных работ, связанных с закладкой виноградника, говорится в материалах единой информационной системы закупок.

Подрядчику предстоит предпосадочная подготовка почв, организация, планирование территории под виноградник и посадка виноградника. Начальная (максимальная) цена закупки установлена в размере 763,3 млн рублей. Согласно техзаданию, все работы должны быть завершены к 31 декабря 2026 года.

Заявки на участие в тендере принимаются до 28 ноября, их рассмотрение запланировано в этот же день.

В ККЗ "Интерфаксу" сообщили, что своих действующих виноградников у предприятия нет. Для реализации проекта по выращиванию винограда заводу выделено 311 гектаров земли в Дербентском районе Дагестана. Более 240 гектаров будет использовано под закладку виноградника, 71 гектаров - под инфраструктуру.

Кизлярский коньячный завод основан в 1885 году. Сейчас это одно из немногих в России предприятий, осуществляющих полный цикл производства, начиная от закупки и переработки винограда до розлива продукции в бутылки. Ежегодно предприятие перерабатывает более 42 тысяч тонн винограда, который закупает в Дагестане, Чечне и Ставропольском крае.

ККЗ в 2021 году увеличил объем производства на 24% по сравнению с показателем 2020 года - до 663 тыс. дал, объем продаж готовой продукции - на 19%, до 659,2 тыс. дал. В 2022 году завод планирует произвести и реализовать 633 тыс. дал продукции.

ФГУП "Кизлярский коньячный завод" в феврале 2018 года было преобразовано в АО "ККЗ", 100% акций которого находятся в федеральной собственности.