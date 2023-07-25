ЦБ РФ не видит острой необходимости в докапитализации банков

Москва. 25 июля. INTERFAX.RU - ЦБ РФ не видит острой необходимости в докапитализации банковского сектора, кредитным организациям помогут прибыль и послабления по надбавкам, заявил директор департамента банковского регулирования и аналитики Банка России Александр Данилов на пресс-конференции во вторник.

"Необходимости какой-то острой (в докапитализации - ИФ) нет с учетом опять же той прибыли, которую банки заработали. Пока острота вопроса спала, ну и плюс мы в значительной степени сняли давление за счет того, что дали послабления по надбавкам", - заявил он.

ЦБ с 1 января 2023 года ввел послабления к расчету достаточности капитала кредитных организаций, обнулив надбавки к нормативам на этот год и установив 5-летний график их восстановления. Кроме того, регулятор дал банкам 10-летнюю рассрочку на создание резервов по замороженным активам.

Отвечая на вопрос, может ли ЦБ досрочно свернуть регуляторные послабления с учетом хороших результатов банковского сектора, Данилов заявил, что пока в этом необходимости нет.

"У нас в принципе есть достаточно стимулов для того, чтобы банки и так делали это с опережением. В частности, в отношении надбавок, вы знаете, что за пользование надбавками на банк возлагаются ограничения, что они не могут выплачивать (в виде дивидендов - ИФ) больше половины заработанной прибыли. Это уже естественный стимул для того, чтобы выполнять это требование о надбавках", - сказал он.

По словам Данилова, в части создания резервов по заблокированным активам многие банки уже идут с опережением графика. "Некоторые банки уже полностью зарезервировали. Плюс те реструктуризации, которые потенциально обсуждаются, с выделением заблокированных активов, это также существенно с опережением графика может решить проблему с этими активами, их не надо будет резервировать", - добавил он.