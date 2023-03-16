Глава ВТБ не ждет докапитализации банков из бюджета в 2023 году

Москва. 16 марта. INTERFAX.RU - Большинство крупнейших российских банков работает стабильно, докапитализация за счет бюджетных средств в этом году не потребуется, сказал телеканалу "Россия 24" глава ВТБ Андрей Костин.

"Сегодня банковская система чувствует себя хорошо. Большинство ведущих банков работает сегодня стабильно, с прибылью. Банки, конечно, готовы кредитовать, соинвестировать с нашим бизнесом. Бизнесмены готовы инвестировать, надо правильно этими деньгами распоряжаться", - сказал он.

"Бюджет не будет выделять деньги на капитализацию, насколько я знаю, для банков", - ответил он на вопрос о необходимости докапитализации банков в 2023 году.

Российские банки в 2022 году увеличили уставный капитал на 180 млрд рублей, в основном за счет допэмиссии и других вложений в капитал.

По результатам стресс-тестирования, которое ЦБ проводил в прошлом году, общий объем докапитализации по сектору оценивался в размере до 0,7 трлн рублей до конца 2023 года. Однако регулятор заявил, что может снизить оценку потребности банков в капитале на этот год.

"В нашей оценке потенциальной потребности в докапитализации мы учитывали все крупные банки уж точно, практически все банки. По нашей оценке, сейчас оценки потребности в докапитализации могут быть снижены. В целом мы оцениваем ситуацию в банковской сфере, что такая потребность может быть ниже, чем те оценки, которые были ранее", - говорила председатель Банка России Эльвира Набиуллина в феврале.

В этом году крупную допэмиссию запланировал ВТБ : банк хочет привлечь в капитал не менее 270 млрд рублей, из них 120 млрд рублей на открытом рынке.