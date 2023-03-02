ЦБ РФ сохраняет прогноз по прибыли банков в 2023 году на уровне свыше 1 трлн руб.

Москва. 2 марта. INTERFAX.RU - Прогноз ЦБ РФ по прибыли банковского сектора в этом году пока сохраняется на уровне свыше 1 трлн рублей.

"Предварительный (возможно, даже где-то консервативный) прогноз по прибыли сектора в 2023 году у наших специалистов где-то больше 1 трлн рублей. Это меньше 2021 года, потому что расходы на резервы будут все еще достаточно высокими с учетом вызревания проблем и отмены послаблений в этом году", - заявила глава ЦБ Эльвира Набиуллина на встрече с банкирами, организованной Ассоциацией банков России.

Она напомнила, что в 2022 году прибыль сектора резко сократилась - до 200 млрд рублей с 2,4 трлн в 2021 году, но этот результат лучше изначальных прогнозов. На снижение прибыли повлиял пятикратный рост расходов на резервы по кредитам и прочим активам. Банки также потеряли 400 млрд рублей из-за волатильности курсов и невозможности хеджировать свои валютные риски.

По словам Набиуллиной, отдельные банки понесли серьезные убытки, но системной докапитализации сектора не требуется - в прошлом году собственники отдельных банков уже пополнили капитал на сумму около 180 млрд рублей, в этом году уже объявлены планы по докапитализации еще нескольких банков.