Биржевые цены на бензин впервые с начала июля перешли к снижению на заявлениях регуляторов

Москва. 25 июля. INTERFAX.RU - Стоимость бензинов на бирже по итогам основной торговой сессии во вторник впервые снизилась с начала июля после сделанных накануне заявлений Минэнерго РФ и Федеральной антимонопольной службы (ФАС) об ограничении экспорта и увеличении норматива продаж топлива на бирже.

По данным Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой биржи (СПбМТСБ), по итогам торгов 25 июля стоимость Аи-92 по национальному индексу снизилась на 2,3%, до 62 829 руб./т, Аи-95 - на 0,9%, до 69 361 руб./т.

До сегодняшнего дня биржевые цены на бензин неуклонно росли в течение всего июля. Относительно начала месяца они прибавили 8% по 92-му бензину и 7,4% - по 95-му. В целом повышательная тенденция продолжается с середины апреля в связи с дефицитом предложения и ростом спроса в рознице на фоне начала высокого сезона потребления.

Накануне в Минэнерго РФ сообщили, что в рамках сдерживания роста биржевых цен на бензины рассматривают возможность введения списка экспортеров нефтепродуктов для пресечения схем "серого экспорта" (когда за пределы РФ вывозятся нефтепродукты, купленные на внутреннем рынке и за которые из бюджета страны заплачен топливный демпфер).

Данное предложение по итогам совещания 24 июля поддержал вице-премьер РФ Александр Новак. Кроме того, он поручил ФАС и Минэнерго продолжить работу с нефтяными компаниями по увеличению объемов продаж моторного топлива, в том числе на бирже.

В свою очередь, ФАС накануне сообщила, что направила в правительство РФ проект постановления об увеличении нормативов продаж нефтепродуктов на спотовом рынке: для бензинов - с текущих 12% от производства до 13%, для дизельного топлива - с 8,5% до 9,5%. Предполагается, что требования будут распространяться на все нефтекомпании, которые получают выплаты по демпферу.