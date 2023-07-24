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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 12:30

Новак поддержал предложения Минэнерго по ограничению количества экспортеров бензина

Москва. 24 июля. INTERFAX.RU - Предложение Минэнерго России по ограничению количества экспортёров бензина поддержано вице-премьером Александром Новаком, говорится в сообщении на сайте правительства.

"Заместитель председателя правительства Александр Новак провёл совещание по ситуации на рынке нефтепродуктов. По итогам совещания вице-премьер поддержал предложения Минэнерго России по ограничению количества экспортёров бензина, а также поручил ФАС и Минэнерго продолжить работу с нефтяными компаниями по увеличению объёмов продаж моторного топлива на рынке нефтепродуктов, в том числе в рамках биржевых торгов", - говорится в пресс-релизе.

Ранее Минэнерго сообщило, что рассматривает составление списка экспортеров нефтепродуктов как одну из мер для пресечения схем "серого экспорта" (когда за пределы РФ вывозятся нефтепродукты, купленные на внутреннем рынке и за которые из бюджета страны заплачен топливный демпфер). "Составление списка экспортеров - это одна из рассматриваемых мер. Минэнерго и дальше будет работать над пресечением схем серого экспорта", - заявляли в Минэнерго.

Как сообщалось, Минэнерго и Федеральная антимонопольная служба (ФАС) должны к 3 августа проработать вопрос квотирования экспорта нефтепродуктов. Соответствующее поручение содержится в протоколе по итогам совещания у Новака по топливному рынку от 30 июня. Также до 3 августа Минэнерго и ФАС должны определить дальнейшие меры по недопущению "серого" экспорта нефтепродуктов, а при необходимости - подготовить соответствующий проект постановления правительства.

Минэнерго Александр Новак бензин
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