Минэнерго может составить список экспортеров нефтепродуктов для борьбы с "серым экспортом"

Москва. 24 июля. INTERFAX.RU - Минэнерго рассматривает составление списка экспортеров нефтепродуктов как одну из мер для пресечения схем "серого экспорта" (когда за пределы России вывозятся нефтепродукты, купленные на внутреннем рынке и за которые из бюджета страны заплачен топливный демпфер).

"Составление списка экспортеров - это одна из рассматриваемых мер. Минэнерго и дальше будет работать над пресечением схем серого экспорта", - заявили в Минэнерго.

Как сообщают источники "Интерфакса", министерство представило на рассмотрение компаний и ведомств проект указа о возможном установлении списка специальных экспортеров нефтепродуктов, коими предлагается назначить крупные нефтяные компании. Эта мера, замечают собеседники агентства, считается ведомством единственной, которая может помочь в борьбе с "серым экспортом". Предполагается, что этот указ может стать основанием для введения квот.

В конце прошлой недели вице-премьер Александр Новак говорил, что ведомства прорабатывают разные меры стабилизации биржевых цен: "У нас есть определенные предложения. Я на днях проводил совещание (по проблемам топливного рынка - ИФ), поручил до пятницы проработать кое-какие вопросы. Будем в пятницу еще обсуждать. Если будут какие-то решения - мы их озвучим".

Отвечая на вопрос, насколько реальным может быть введение квотирование экспорта нефтепродуктов, он сказал: "Рассматривается. Но есть разные другие предложения, надо взвесить все за и против".

Минэнерго и Федеральная антимонопольная служба должны к 3 августа проработать вопрос квотирования экспорта нефтепродуктов. Соответствующее поручение содержится в протоколе по итогам совещания у вице-премьера Александра Новака по топливному рынку от 30 июня.

Также до 3 августа Минэнерго и ФАС должны определить дальнейшие меры по недопущению "серого" экспорта нефтепродуктов, а при необходимости - подготовить соответствующий проект постановления правительства.

Санкт-Петербургская международная товарно-сырьевая биржа (СПбМТСБ) опубликовала на сайте информационное письмо, которое предостерегает участников торгов от работы с биржевым товаром по схеме "серого экспорта". Биржа напоминает о действующих Правилах организованных торгов и спецификаций секции "Нефтепродукты".

"Согласно документам, поставка биржевого товара, допущенного к торгам, осуществляется на внутренний рынок на станции (пункты) назначения (погрузки), расположенные на территории Российской Федерации. СПбМТСБ дополнительно доводит до сведения участников торгов, что осуществление поставки биржевого товара на станции (пункты) назначения (погрузки), расположенные за пределами территории РФ, является значительным нарушением и влечет применение мер воздействия к участникам торгов (их клиентам), являющимися сторонами по биржевым договорам", - сообщили на бирже.