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ФАС предложила увеличить нормы биржевых продаж бензина до 13% от производства

ФАС предложила увеличить нормы биржевых продаж бензина до 13% от производства
Фото: Sean Gallup/Getty Images

Москва. 24 июля. INTERFAX.RU - Федеральная антимонопольная служба (ФАС) направила в правительство РФ проект постановления об увеличении нормативов продаж нефтепродуктов.

Служба предлагает повысить обязательный норматив продаж на бирже для бензина - до 13% от производства, для дизельного топлива - до 9,5%. Изменения касаются только спотового рынка, сообщила пресс-служба ведомства.

Требования хотят распространить на все нефтяные компании (производители), которые получают выплаты по демпферу, уточняет ФАС.

Эта мера позволит увеличить объем реализации бензинов и дизельного топлива на внутреннем рынке, считает служба.

Текущий норматив биржевых продаж бензина - 12%, дизтоплива - 8,5%.

Ранее сообщалось, что ФАС и Минэнерго предлагают повысить биржевые продажи нефтепродуктов с 1 сентября 2023 года.

ФАС бензин
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