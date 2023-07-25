Индекс потребдоверия в США в июле достиг максимума за два года

Москва. 25 июля. INTERFAX.RU - Индекс потребительского доверия в США в июле подскочил до 117 пунктов с пересмотренных 110,1 пункта месяцем ранее, говорится в отчете исследовательской организации Conference Board, которая рассчитывает этот индикатор.

Это максимальный уровень за последние два года, отмечает Market Watch.

Аналитики в среднем ожидали повышения индекса в этом месяце до 111,8 пункта с объявленного ранее июньского уровня в 109,7 пункта, по данным Trading Economics.

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