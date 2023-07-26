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Visa увеличила квартальную выручку лучше прогноза

Visa увеличила квартальную выручку лучше прогноза
Фото: Justin Sullivan/Getty Images

Москва. 26 июля. INTERFAX.RU - ВI II финансовом квартале (апрель-июнь) Visa Inc., оператор крупнейшей в США платежной системы, увеличила чистую прибыльна 22%, выручку - на 12%. Квартальная выручка Visa поднялась до $8,12 млрд по сравнению с $7,28 млрд годом ранее при консенсус-прогнозе аналитиков в $8,06 млрд.

Чистая прибыль компании в отчетный период составила $4,16 млрд против $3,41 млрд годом ранее. Прибыль в расчете на акцию выросла до $2 с $1,6.

Прибыль без учета разовых факторов повысилась до $2,16 на акцию с $1,98 на акцию, оказавшись лучше среднего прогноза опрошенных FactSet экспертов в $2,11 на акцию.

В отчетном квартале Visa обработала 54 млрд транзакций по картам, что на 10% выше показателя за третий квартал предыдущего фингода.

Объем платежей вырос на 9% без учета изменения курсов обмена валют, тогда как эксперты в среднем ожидали повышения на 8%. Темпы роста, однако, замедлились по сравнению с предыдущим кварталом, когда они составили 10%.

Объем трансграничных платежей без учета колебаний валютных курсов увеличился в апреле-июне на 17% (24% в предыдущем квартале).

"Потребительские расходы остаются устойчивыми, и это способствует росту объема платежей и количества проводимых транзакций, - заявил главный исполнительный директор Visa Райан Макинерни, слова которого приводятся в пресс-релизе. - Трансграничные сделки остаются важным позитивным фактором в условиях активизации туризма".

В минувшем квартале Visa выкупила 12,9 млн собственных акций на общую сумму $3 млрд. Совет директоров компании одобрил квартальные дивиденды в размере $0,45 на акцию.

С начала 2023 года капитализация Visa увеличилась на 15%.

США Visa Райан Макинерни
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