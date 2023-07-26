LVMH в I полугодии увеличила чистую прибыль на 30%, выручку - на 15%

Москва. 26 июля. INTERFAX.RU - Крупнейший мировой производитель товаров класса люкс LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SA в первом полугодии увеличил чистую прибыль на 30%, выручку - на 15%.

Как сообщается в пресс-релизе компании, чистая прибыль в январе-июне составила 8,481 млрд евро против 6,532 млрд евро за аналогичный период прошлого года. Прибыль от продолжающихся операций выросла до 11,574 млрд евро по сравнению с 10,235 млрд евро.

Выручка поднялась до 42,24 млрд евро с 36,729 млрд евро. Органический рост (без учета изменения курсов валют и покупки/продажи бизнеса) составил 17%.

"LVMH добилась отличных результатов, несмотря на сохраняющуюся экономическую и геополитическую неопределенность", - заявил глава компании Бернар Арно.

Доходы компании в сегменте модной одежды и изделий из кожи в первом полугодии выросли на 17% и достигли 21,162 млрд евро. Органический рост составил 20%.

Продажи часов и украшений повысились на 11% - до 5,427 млрд евро (органический рост - 13%).

Доход сетевых розничных магазинов (Sephora, DFS и Le Bon Marche) подскочил на 26%, составив 8,355 млрд евро (органическое повышение - также 26%).

Выручка в сегменте парфюмерии и косметики поднялась на 11% - до 4,028 млрд евро (органический рост - 13%).

Между тем реализация алкогольных напитков сократилась на 4%, составив 3,181 млрд евро (органическое снижение на 3%).

Котировки акций LVMH в ходе торгов в среду снижаются на 3,4%. Капитализация компании с начала текущего года поднялась почти на 21% (до 430 млрд евро), в то время как фондовый индекс CAC 40 прибавил 13,2%.

LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton, подконтрольная французскому миллиардеру Бернару Арно, является крупнейшим в мире производителем предметов роскоши (75 брендов), включая аксессуары (Louis Vuitton и Fendi), коньяк и шампанское (Hennessy, Moet & Chandon, Dom Perignon, Veuve Cliquot и Krug), часы (TAG Heuer, Hublot, Zenith), ювелирные изделия (Tiffany, Bulgari, Chaumet, Fred), одежду (Loewe, Marc Jacobs, Emilio Pucci), парфюмерию и косметику (Christian Dior, Guerlain, Givenchy, Kenzo, сеть магазинов Sephora). Число магазинов компании в 80 странах превышает 5 тыс., количество сотрудников - более 196 тыс. человек, две трети из которых работают за пределами Франции.