LVMH первой из европейских компаний достигла капитализации в $500 млрд

Москва. 24 апреля. INTERFAX.RU - Французский производитель товаров класса "люкс" LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SA стал первой европейской компанией с капитализацией не менее $500 млрд, отмечает MarketWatch.

Рыночная стоимость LVMH в ходе торгов в понедельник достигала 452,2 млрд евро ($500,5 млрд), после чего опустилась до 451,5 млрд евро. Котировки ее акций повышаются на 0,1% по сравнению с уровнем на закрытие торгов в пятницу.

Выручка компании в первом квартале 2023 года увеличилась на 17% в годовом выражении, до 21,04 млрд евро, благодаря отмене санитарных ограничений в Китае и росту пассажирских авиаперевозок, поддержавшему продажи в магазинах беспошлинной торговли.

LVMH, подконтрольная французскому миллиардеру Бернару Арно, является крупнейшим в мире производителем предметов роскоши (70 брендов), включая аксессуары (Louis Vuitton и Fendi), коньяк, шампанское (Moet & Chandon, Dom Perignon, Veuve Cliquot и Krug), часы (TAG Heuer, Hublot, Zenith), ювелирные изделия (Bulgari, Chaumet, Fred, есть также совместное предприятие с De Beers), одежду (Givenchy, Loewe, Marc Jacobs и т.д.), парфюмерию и косметику (Christian Dior, Guerlain, Givenchy, Kenzo, сеть магазинов Sephora).

Арно в начале апреля стал первым из неамериканцев, чье состояние превысило $200 млрд. Прежде лишь Илону Маску и Джеффу Безосу удавалось преодолеть эту отметку.