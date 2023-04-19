Российская "дочка" LVMH снизила выручку в 2022 году почти в 3 раза

Москва. 19 апреля. INTERFAX.RU - Компания "Моет Хеннесси Дистрибьюшн Рус", российская "дочка" LVMH (Louis Vuitton Moеt Hennessy), которая в 2022 году приостановила поставки в РФ алкогольной продукции, завершила прошлый год с чистым убытком и почти троекратным падением выручки.

Как сообщается в отчетности компании, чистый убыток в 2022 году составил 213,3 млн рублей против чистой прибыли в 722,6 млн рублей годом ранее. Выручка снизилась до 2,116 млрд рублей с 6,114 млрд рублей в 2021 году.

"Моет Хеннесси Дистрибьюшн Рус" поставляла в РФ элитные бренды алкоголя. Как сообщалось со ссылкой на Ассоциацию компаний розничной торговли (АКОРТ), доля LVMH в категории импортного шампанского (Moet Chandon, Veuve Clicquot, Ruinart, Don Peregnon) составляла 36%, коньяка (Hennessy) – 26%. Бренды Hennessy и Moet включены в список товаров, которые можно ввозить в Россию по схеме параллельного импорта.

В январе этого года российскую "дочку" компании возглавила Алина Клушина, которая сменила на этом посту Себастьена Вильмо. Он был гендиректором с мая 2018 года.

LVMH подконтрольна французскому миллиардеру Бернару Арно, является крупнейшим в мире производителем предметов роскоши.