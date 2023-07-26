Ричард Диксон из Mattel возглавит ритейлера одежды Gap

Москва. 26 июля. INTERFAX.RU - Совет директоров американского ритейлера одежды Gap Inc. назначил Ричарда Диксона президентом и главным исполнительным директором компании.

Он вступит в должности 22 августа, говорится в пресс-релизе.

Диксон с 2000 года работал в производителе игрушек Mattel Inc., в последнее время - в должности главного операционного директора компании. В ноябре прошлого года он вошел в состав совета директоров Gap.

Предыдущий гендиректор Gap Соня Сингал покинула свой пост год назад. Обязанности CEO временно исполнял председатель совета директоров Боб Мартин.

Акции Gap дорожают на 6,4% в начале торгов в среду. С начала года капитализация компании снизилась на 13%, до $3,47 млрд.

Gap, основанная в 1969 году, объединяет одноименный бренд Gap, а также Old Navy, Banana Republic и Athleta.