Добывающая в России золото Auriant сократила выручку из-за спада продаж

При этом во II квартале, по подсчетам, EBITDA составила почти $2 млн - в 1,8 раза меньше, чем во II квартале прошлого года, но существенно лучше, чем в I квартале текущего, когда показатель ушел в минус. Рентабельность по EBITDA во II квартале вышла на 23%.

Денежные затраты на Тардане - основном активе Auriant - в среднем за полугодие составили $1289 на унцию, по сравнению с I полугодием прошлого года они выросли на 27%. Это объясняется сокращением объема производства, а также обесценением вскрышных активов. При этом во II квартале, по подсчетам, денежные затраты компании могли снизиться до $1135 на унцию против $1429 в I квартале и $1643 во II квартале прошлого года.

Основные операционные и финансовые показатели Auriant Mining:

Показатель II кв. 2023* II кв. 2022* Динамика I полугодие 2023 I полугодие 2022 Динамика Производство золота, тыс. унций 5,804 6,638 -13% 10,273 13,605 -24% Продажи золота, тыс. унций 4,336 4,736 -8% 9,091 14,000 -35% Средняя цена реализации, $ за унцию 2000 1912 5% 1938 1878 3% Выручка, $ млн 8,670 9,057 -4% 17,619 26,297 -33% Себестоимость, $ млн (6,620) (5,195) 27% (15,555) (13,649) 14% Денежные затраты на Тардане, $ на унцию 1135 1643 -31% 1289 1011 27% Чистая прибыль (убыток), $ млн (2,343) 4,963 - (10,782) 9,66 - EBITDA, $ млн 1,953 3,572 -45% 1,758 13,450 -87% Маржа EBITDA 23% 39% -17 п.п. 10% 51% -41 п.п. Чистый денежный поток от операционной деятельности, $ млн 0,984 (1,683) -158% 2,534 7,396 -66%

* часть показателей - расчет ИФ

Auriant Mining - шведская компания, она фокусируется на геологоразведке и добыче золота в России. В портфель активов компании входит 4 проекта, включая действующие предприятия Тардан в Туве и Солкокон в Забайкалье. Акции Auriant торгуются на шведской площадке Nasdaq First North Premier Growth Market.