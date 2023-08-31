Добывающая в России золото Auriant сократила выручку из-за спада продаж
Москва. 31 августа. INTERFAX.RU - Шведская Auriant Mining, добывающая золото в России, по итогам I полугодия 2023 года сократила выручку вслед за продажами золота и получила EBITDA $1,8 млн, сообщила компания.
При этом во II квартале, по подсчетам, EBITDA составила почти $2 млн - в 1,8 раза меньше, чем во II квартале прошлого года, но существенно лучше, чем в I квартале текущего, когда показатель ушел в минус. Рентабельность по EBITDA во II квартале вышла на 23%.
Денежные затраты на Тардане - основном активе Auriant - в среднем за полугодие составили $1289 на унцию, по сравнению с I полугодием прошлого года они выросли на 27%. Это объясняется сокращением объема производства, а также обесценением вскрышных активов. При этом во II квартале, по подсчетам, денежные затраты компании могли снизиться до $1135 на унцию против $1429 в I квартале и $1643 во II квартале прошлого года.
Основные операционные и финансовые показатели Auriant Mining:
|Показатель
|II кв. 2023*
|II кв. 2022*
|Динамика
|I полугодие 2023
|I полугодие 2022
|Динамика
|Производство золота, тыс. унций
|5,804
|6,638
|-13%
|10,273
|13,605
|-24%
|Продажи золота, тыс. унций
|4,336
|4,736
|-8%
|9,091
|14,000
|-35%
|Средняя цена реализации, $ за унцию
|2000
|1912
|5%
|1938
|1878
|3%
|Выручка, $ млн
|8,670
|9,057
|-4%
|17,619
|26,297
|-33%
|Себестоимость, $ млн
|(6,620)
|(5,195)
|27%
|(15,555)
|(13,649)
|14%
|Денежные затраты на Тардане, $ на унцию
|1135
|1643
|-31%
|1289
|1011
|27%
|Чистая прибыль (убыток), $ млн
|(2,343)
|4,963
|-
|(10,782)
|9,66
|-
|EBITDA, $ млн
|1,953
|3,572
|-45%
|1,758
|13,450
|-87%
|Маржа EBITDA
|23%
|39%
|-17 п.п.
|10%
|51%
|-41 п.п.
|Чистый денежный поток от операционной деятельности, $ млн
|0,984
|(1,683)
|-158%
|2,534
|7,396
|-66%
* часть показателей - расчет ИФ
Auriant Mining - шведская компания, она фокусируется на геологоразведке и добыче золота в России. В портфель активов компании входит 4 проекта, включая действующие предприятия Тардан в Туве и Солкокон в Забайкалье. Акции Auriant торгуются на шведской площадке Nasdaq First North Premier Growth Market.