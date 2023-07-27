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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 18:45

Турция в мае увеличила импорт нефти на 23% к апрелю

Москва. 27 июля. INTERFAX.RU - Турция в мае 2023 года увеличила импорт нефти до 2,46 млн тонн, что на 23,2% больше, чем в апреле, но на 17,1% меньше аналогичного периода прошлого года, сообщил Совет по регулированию энергетического рынка страны (EPDK).

Поставки из Ирака относительно апреля выросли на 29,2%, до 958 тысяч тонн, из России - на 47,3%, до 781,2 тысячи тонн, из Казахстана - в 1,9 раза, до 439 тысяч тонн.

Импорт дизельного топлива в Турцию в отчетном периоде вырос на 21,9% относительно апреля и в 2,3 раза относительно мая 2022 года, до 1,29 млн тонн. На Россию пришлось 1,1 млн тонн (рост на 20,8% к апрелю), на Израиль - 116,8 тысячи тонн (рост в 1,5 раза), на Саудовскую Аравию - 11 тысяч тонн (увеличение на 33,5%).

Израиль Турция Казахстан Ирак Саудовская Аравия EPDK
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