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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 12:11

Потребление газа в Турции в холодном мае подскочило на 28%

Москва. 28 июля. INTERFAX.RU - Турция в мае 2023 года, когда погода была небывало холодной, увеличила потребление природного газа в 28% - до 4,37 млрд куб. м, сообщает Совет по регулированию энергетического рынка страны (EPDK). Среднесуточное потребление газа увеличилось даже по отношению к апрелю 2023 (на 7%).

Рост был обеспечен прежде всего за счет удвоения потребления в жилищно-коммунальном секторе - до 1,834 млрд куб. м, а также увеличением потребления в энергетике (на 7% - до 1 млрд куб. м).

Импорт природного газа (в общем) сократился в мае 2023 года к маю 2022 всего на 1% - до 3,692 млрд куб. м (при этом оперативные данные за июнь показывают снижение импорта газа). В том числе в мае импорт трубопроводного газа сократился на 5% - до 2,832 млрд куб. м, а импорт СПГ вырос на 15% - до 860 млн куб. м.

В том числе поставки из России ("Газпром") составили 1,024 млрд куб. м., Азербайджан поставил 923 млн куб. м, Иран - 867 млн куб. м.

Поставки СПГ в Турцию осуществляли Алжир и США (по 4 танкера), еще одно судно пришло из Египта.

СПГ Турция EPDK
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