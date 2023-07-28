Wildberries в I полугодии инвестировал в скидки для покупателей 214 млрд руб.

Москва. 28 июля. INTERFAX.RU - Wildberries по итогам I полугодия 2023 года инвестировал в скидки для покупателей 214,1 млрд рублей, что в 2,3 раза превышает показатель аналогичного периода 2022 года, сообщила компания.

Максимальный объем инвестиций пришелся на июнь и достиг 45,9 млрд рублей.

В прошлом году инвестиции Wildberries в скидки составляли 249 млрд рублей - на 38% выше показателя 2021 года.

В I квартале 2023 года инвестиции в скидки составляли 102,5 млрд рублей.