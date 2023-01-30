Wildberries в 2022 году вложил 249 млрд руб. в скидки для покупателей
Москва. 30 января. INTERFAX.RU - Онлайн-ритейлер Wildberries в 2022 году инвестировал 249 млрд рублей в предоставление скидок для покупателей, что на 38% выше показателя 2021 года, сообщила компания.
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Речь идет о предоставлении дополнительных скидок на товары за счет Wildberries.
Наибольший объем инвестиций в скидки пришелся на декабрь - 46,6 млрд рублей, что в 2,7 раз выше показателя аналогичного периода 2021 года.
Ранее компания сообщала, что по итогам 11 месяцев 2022 года инвестировала 203 млрд рублей в предоставление скидок для покупателей.