Wildberries в 2022 году вложил 249 млрд руб. в скидки для покупателей

Москва. 30 января. INTERFAX.RU - Онлайн-ритейлер Wildberries в 2022 году инвестировал 249 млрд рублей в предоставление скидок для покупателей, что на 38% выше показателя 2021 года, сообщила компания.

Речь идет о предоставлении дополнительных скидок на товары за счет Wildberries.

Наибольший объем инвестиций в скидки пришелся на декабрь - 46,6 млрд рублей, что в 2,7 раз выше показателя аналогичного периода 2021 года.

Ранее компания сообщала, что по итогам 11 месяцев 2022 года инвестировала 203 млрд рублей в предоставление скидок для покупателей.