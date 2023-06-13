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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 11:21

OMV Petrom открыла новые нефтяные месторождения на юге Румынии

Москва. 13 июня. INTERFAX.RU - Румынская OMV Petrom (контролируется австрийской нефтяной компанией OMV) открыла новые месторождения нефти и газа в регионах Олтения и Мунтения на юге Румынии, сообщает компания.

"В совокупности открытые месторождения содержат более 30 млн баррелей нефтяного эквивалента извлекаемых ресурсов, что соответствует примерно трем четвертям добычи OMV Petrom в 2022 году. Разведочное бурение и испытания этих трех скважин проводились с июня 2022 года по апрель 2023 года. Компания инвестировала около 20 млн евро", - говорится в сообщении.

Так, месторождение на разведочном участке Вергулеаса (Олтения) стало крупнейшим "за последние десятилетия", увеличив запасы компании на 20 млн б.н.э.

Обнаруженные ресурсы нефти на разведочном блоке Тырговиште оцениваются в 6 млн б.н.э., сейчас на объекте ведутся предэксплуатационные работы.

Третье открытие - на разведочном блоке Тыргу-Жиу, где выявлены ресурсы природного газа в размере 7 млн б.н.э, что эквивалентно почти одной трети добычи природного газа в Румынии в 2022 году. Компания планирует пробурить еще одну скважину на этом блоке в следующем году.

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