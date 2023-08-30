Поиск
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 12:06

Сводный индекс доверия в еврозоне в августе упал до минимума за три года

Москва. 30 августа. INTERFAX.RU - Сводный индекс делового и потребительского доверия в еврозоне в августе опустился до 93,3 пункта с 94,5 пункта месяцем ранее, говорится в отчете Европейской комиссии.

Эксперты в среднем ожидали снижения до 93,7 пункта, по данным Trading Economics.

Индекс упал по итогам четвертого месяца подряд, а его значение стало минимальным с ноября 2020 года.

Ухудшению показателя поспособствовали агрессивное ужесточение денежно-кредитной политики Европейским центральным банком и последствия устойчиво высокой инфляции.

Индекс доверия в промышленном секторе понизился в этом месяце до минус 10,3 пункта с минус 9,3 пункта в июле, в сфере услуг - до 3,9 пункта с 5,4 пункта, в строительном секторе - до минус 5,2 пункта с минус 3,6 пункта, в сфере розничной торговли - до минус 5 пунктов с минус 4,5 пункта,

Индекс потребительского доверия в еврозоне в августе опустился до минус 16 пунктов с минус 15,1 пункта в июле.

Индикатор инфляционных ожиданий среди европейцев вырос впервые за девять месяцев и составил 9 пунктов против 4,9 пункта месяцем ранее.

Европейская комиссия еврозона
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Выплаты группы "Интер РАО" в рамках windfall tax составят около 2,7 млрд руб.

Россия названа главным экспортным партнером Эстонии за пределами ЕС

Россия названа главным экспортным партнером Эстонии за пределами ЕС

Запасы газа в ПХГ Европы достигли максимума за всю историю наблюдений

Запасы газа в ПХГ Европы достигли максимума за всю историю наблюдений

Уолл-стрит выросла по итогам третьей сессии подряд

Уолл-стрит выросла по итогам третьей сессии подряд

Чистая прибыль "Роснефти" по МСФО в I полугодии составила 652 млрд рублей

Чистая прибыль "Роснефти" по МСФО в I полугодии составила 652 млрд рублей

"Металлоинвест" может заплатить windfall tax в размере 6,9 млрд рублей

Чистая прибыль "Газпрома" по МСФО за первое полугодие 2023 г. составила 296,2 млрд руб.

 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });