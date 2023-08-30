Сводный индекс доверия в еврозоне в августе упал до минимума за три года

Москва. 30 августа. INTERFAX.RU - Сводный индекс делового и потребительского доверия в еврозоне в августе опустился до 93,3 пункта с 94,5 пункта месяцем ранее, говорится в отчете Европейской комиссии.

Эксперты в среднем ожидали снижения до 93,7 пункта, по данным Trading Economics.

Индекс упал по итогам четвертого месяца подряд, а его значение стало минимальным с ноября 2020 года.

Ухудшению показателя поспособствовали агрессивное ужесточение денежно-кредитной политики Европейским центральным банком и последствия устойчиво высокой инфляции.

Индекс доверия в промышленном секторе понизился в этом месяце до минус 10,3 пункта с минус 9,3 пункта в июле, в сфере услуг - до 3,9 пункта с 5,4 пункта, в строительном секторе - до минус 5,2 пункта с минус 3,6 пункта, в сфере розничной торговли - до минус 5 пунктов с минус 4,5 пункта,

Индекс потребительского доверия в еврозоне в августе опустился до минус 16 пунктов с минус 15,1 пункта в июле.

Индикатор инфляционных ожиданий среди европейцев вырос впервые за девять месяцев и составил 9 пунктов против 4,9 пункта месяцем ранее.