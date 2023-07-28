AstraZeneca нарастила чистую прибыль более чем впятеро во II квартале

Москва. 28 июля. INTERFAX.RU - Фармацевтическая компания AstraZeneca Plc увеличила чистую прибыль более чем впятеро во втором квартале и подтвердила годовой прогноз выручки.

Как говорится в пресс-релизе компании, ее чистая прибыль в апреле-июне составила $1,82 млрд, или $1,17 на акцию, по сравнению с $360 млн, или $0,23 на акцию, за аналогичный период предыдущего года.

Скорректированная прибыль выросла на 25%, до $2,15 на акцию, тогда как представленный самой компанией консенсус-прогноз 19 аналитиков предусматривал $1,98.

Операционная прибыль взлетела более чем вчетверо, до $2,456 млрд с $539 млн годом ранее.

Выручка увеличилась до $11,416 млрд с $10,771 млрд во втором квартале 2022 года. Аналитики ожидали $10,97 млрд.

При этом выручка без учета реализации препаратов от коронавируса в апреле-июне повысилась на 14%.

В 2023 году компания по-прежнему ждет увеличения выручки на 1-6% (low-to-mid-single digit percentage) без учета колебаний валютных курсов. По ее прогнозам, доходы от продажи препаратов от коронавируса по итогам года значительно сократятся.

Фирма также сообщила, что ее дочернее предприятие Alexion покупает у американской Pfizer Inc. портфель препаратов и технологий в сфере генной терапии редких заболеваний за сумму до $1 млрд плюс роялти. Закрытие сделки ожидается в третьем квартале.

Акции AstraZeneca прибавляют в цене 3,7% на торгах в Лондоне в пятницу.

AstraZeneca - шведско-британская биофармацевтическая компания, занимается разработкой и коммерциализацией лекарств для желудочно-кишечного тракта, сердечно-сосудистой неврологии, онкологических и инфекционных заболеваний, а также вакцин от COVID-19. Компания работает более чем в 100 странах мира.