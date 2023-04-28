Российский завод AstraZeneca в 2022 году нарастил чистую прибыль на 37%

Москва. 28 апреля. INTERFAX.RU - ООО "АстраЗенека Индастриз" (российский завод шведско-британской биофармацевтической компании AstraZeneca) в 2022 году увеличило чистую прибыль по РСБУ на 36,7% по сравнению с показателем 2021 года – до 2,176 млрд рублей, говорится в отчете "АстраЗенека Индастриз".

Для завода, начавшего работу в 2015 году, это второй по величине показатель прибыли. Рекордную чистую прибыль предприятие получило по итогам 2020 года, тогда она составила 2,988 млрд рублей.

Выручка завода в 2022 году достигла 23,61 млрд рублей, что в 1,6 раза больше, чем в 2021 году. Это максимальная выручка за все годы работы предприятия.

Основные финансовые показатели ООО "АстраЗенека Индастриз" (в тыс. рублей):

показатели 2022 год 2021 год Динамика Выручка от продаж 23 610 553 14 920 240 +1,6 раза Себестоимость продаж 18 973 317 11 480 918 +1,7 раза Валовая прибыль 4 637 236 3 439 322 34,8 % Прибыль от продаж 3 710 556 2 762 980 34,3 % Прибыль до налогообложения 2 486 324 2 032 993 22,3 % Чистая прибыль 2 176 481 1 591 992 36,7 %

Кредиторская задолженность компании за отчетный период выросла с 6,921 млрд рублей до 11,238 млрд рублей, дебиторская – с 10,422 млрд рублей до 13,772 млрд рублей.

Завод ООО "АстраЗенека Индастриз" в Ворсино (Калужская область) мощностью 40 млн упаковок, или 850 млн таблеток в год был введен в эксплуатацию в октябре 2015 года, в проект вложено более $224 млн. Коммерческий выпуск продукции начался в 2016 году.

AstraZeneca – шведско-британская биофармацевтическая компания, занимается разработкой и коммерциализацией лекарств для желудочно-кишечного тракта, сердечно-сосудистой неврологии, а также онкологических и инфекционных заболеваний. Компания работает в более чем 100 странах, ее производственная база насчитывает 30 заводов.