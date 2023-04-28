Российский завод AstraZeneca в 2022 году нарастил чистую прибыль на 37%
Москва. 28 апреля. INTERFAX.RU - ООО "АстраЗенека Индастриз" (российский завод шведско-британской биофармацевтической компании AstraZeneca) в 2022 году увеличило чистую прибыль по РСБУ на 36,7% по сравнению с показателем 2021 года – до 2,176 млрд рублей, говорится в отчете "АстраЗенека Индастриз".
Для завода, начавшего работу в 2015 году, это второй по величине показатель прибыли. Рекордную чистую прибыль предприятие получило по итогам 2020 года, тогда она составила 2,988 млрд рублей.
Выручка завода в 2022 году достигла 23,61 млрд рублей, что в 1,6 раза больше, чем в 2021 году. Это максимальная выручка за все годы работы предприятия.
Основные финансовые показатели ООО "АстраЗенека Индастриз" (в тыс. рублей):
|показатели
|2022 год
|2021 год
|Динамика
|Выручка от продаж
|23 610 553
|14 920 240
|+1,6 раза
|Себестоимость продаж
|18 973 317
|11 480 918
|+1,7 раза
|Валовая прибыль
|4 637 236
|3 439 322
|34,8 %
|Прибыль от продаж
|3 710 556
|2 762 980
|34,3 %
|Прибыль до налогообложения
|2 486 324
|2 032 993
|22,3 %
|Чистая прибыль
|2 176 481
|1 591 992
|36,7 %
Кредиторская задолженность компании за отчетный период выросла с 6,921 млрд рублей до 11,238 млрд рублей, дебиторская – с 10,422 млрд рублей до 13,772 млрд рублей.
Завод ООО "АстраЗенека Индастриз" в Ворсино (Калужская область) мощностью 40 млн упаковок, или 850 млн таблеток в год был введен в эксплуатацию в октябре 2015 года, в проект вложено более $224 млн. Коммерческий выпуск продукции начался в 2016 году.
AstraZeneca – шведско-британская биофармацевтическая компания, занимается разработкой и коммерциализацией лекарств для желудочно-кишечного тракта, сердечно-сосудистой неврологии, а также онкологических и инфекционных заболеваний. Компания работает в более чем 100 странах, ее производственная база насчитывает 30 заводов.