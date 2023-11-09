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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 06:44

AstraZeneca увеличила квартальную выручку на 5% при спаде прибыли на 16%

Москва. 9 ноября. INTERFAX.RU - Фармацевтическая компания AstraZeneca Plc увеличила выручку в третьем квартале 2023 года на 5%, но ее чистая прибыль уменьшилась на 16%.

Выручка компании в отчетный период составила $11,49 млрд против $10,98 млрд годом ранее. Эксперты, опрошенные FactSet, в среднем прогнозировали этот показатель на уровне $11,55 млрд.

Чистая прибыль AstraZeneca составила $1,37 млрд, или $0,88 на акцию, против $1,64 млрд, или $1,05 на акцию годом ранее, оказавшись хуже консенсус-прогноза аналитиков в $1,58 млрд. Показатель третьего квартала текущего года включает дополнительные налоговые отчисления в размере $274 млн против налоговой субсидии в $720 млн за тот же период 2022 года.

Прибыль без учета разовых факторов составила $1,73 на акцию при среднем прогнозе рынка в $1,69 на акцию.

AstraZeneca улучшила прогнозы для скорректированной прибыли и выручки в постоянных валютах на 2023 год. Теперь в компании ожидают, что годовые темпы роста прибыли без учета разовых факторов составят 10-13%, а не 9-10%, как прогнозировалось ранее, а выручка увеличится на 4-6% (ранее - 1-5%).

С начала 2023 года капитализация AstraZeneca снизилась на 7%.

AstraZeneca - шведско-британская биофармацевтическая компания, занимается разработкой и коммерциализацией лекарств для желудочно-кишечного тракта, сердечно-сосудистой неврологии, онкологических и инфекционных заболеваний, а также вакцин от COVID-19. Компания работает более чем в 100 странах мира.

AstraZeneca COVID-19
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