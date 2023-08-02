Запасы нефти в США снизились на 17,05 млн баррелей за неделю
Москва. 2 августа. INTERFAX.RU - Коммерческие запасы нефти в США на прошлой неделе уменьшились на 17,05 млн баррелей - до 439,77 млн баррелей, говорится в еженедельном докладе министерства энергетики страны.
Товарные запасы бензина выросли на 1,48 млн баррелей и составили 219,08 млн баррелей.
Коммерческие запасы дистиллятов уменьшились на 796 тыс. баррелей, до 117,15 млн баррелей.
Эксперты ожидали снижения запасов нефти на 1,05 млн баррелей, уменьшения запасов бензина на 1,55 млн баррелей и повышения запасов дистиллятов на 100 тыс. баррелей.