Noventiq запланировал прекратить листинг GDR на LSE 26 июля, на Мосбирже – в октябре

Москва. 22 июня. INTERFAX.RU - Разработчик программного обеспечения Noventiq (ранее - Softline Holding) планирует в ближайшее время направить уведомление в Управление по финансовому регулированию и надзору Великобритании (FCA) и Лондонскую фондовую биржу (LSE) об отмене листинга GDR, говорится в сообщении компании.

Кроме того, компания намерена также уведомить Московскую биржу о прекращении листинга GDR. Ожидается, что прекращение листинга на LSE вступит в силу 26 июля 2023 года, а на Мосбирже делистинг будет завершен к началу октября.

Компания отмечает, что делистинг с LSE и Мосбиржи является условием объединения бизнеса со SPAC-компанией Corner Growth Acquisition Corp., результатом которого станет получение объединенной компанией листинга на Nasdaq.

Ранее сообщалось, что сделку по объединению планируется закрыть во второй половине 2023 года.

Noventiq Holdings – поставщик решений и услуг в области цифровой трансформации и кибербезопасности со штаб-квартирой и листингом в Лондоне.

Осенью 2022 года Softline Holding завершил разделение бизнеса на российский и международный. Российский был продан основателю всей группы Игорю Боровикову за символический $1, а международный – сменил название на Noventiq.

В феврале 2023 года акционеры Noventiq одобрили смену юрисдикции с Кипра на Каймановы острова, а также проведение делистинга с LSE. Процесс редомициляции может завершиться в середине июня 2023 года.