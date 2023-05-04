Noventiq во втором полугодии планирует закрыть сделку по слиянию со SPAC-компанией

Москва. 4 мая. INTERFAX.RU - Разработчик ПО Noventiq (ранее - Softline Holding) подписал соглашение о слиянии со SPAC-компанией Corner Growth Acquisition Corp., сделку планируется закрыть во второй половине 2023года, говорится в сообщении Noventiq.

Отмечается, что объединенная компания будет работать под управлением нынешнего менеджмента Noventiq.

Как говорится в сообщении, ADS объединенной компании будут торговаться на Nasdaq под тикером NVIQ. При этом Noventiq намерена провести делистинг с Лондонской и Московской фондовых бирж, листинг обыкновенных акций Corner Capital на Nasdaq также будет отменен.

Предполагается, что действующие акционеры Noventiq обменяют свои доли на акции в объединенной компании, а держатели опционов Noventiq обменяют их на сопоставимый опцион на покупку обыкновенных акций объединенной компании. Ожидается, что после завершения объединения бизнеса существующие акционеры Noventiq будут владеть 84,7% акций объединенной компании, публичные акционеры Corner Growth - 10,6%, а компания-спонсор SPAC - CGA Sponsor, LLC (ее бенефициары являются Марвин Тиен и Джон Кадедду - основатели двух разных венчурных компаний - ИФ) – получит 4,7% капитал.

Сделка потребует одобрения акционерами обеих компаний и соблюдения других стандартных условий, включая получение определенных разрешений регулирующих органов.

В то же время соглашение об объединении предусматривает возможность его расторжения при определенных обстоятельствах в любое время до закрытия сделки. В частности, соглашение может быть расторгнуто компанией Noventiq, если она согласится на более выгодное предложение третьей стороны; компанией Corner Growth – если произойдет неблагоприятное изменение рекомендации совета директоров Noventiq о прекращении деятельности. Если соглашение об объединении будет расторгнуто по любой из этих причин, Noventiq должен будет выплатить Corner Capital комиссию за расторжение в размере 3% от стоимости собственного капитала.

Noventiq оценивает сделку по условной стоимости предприятия и ориентировочной рыночной капитализации примерно в $800 млн и $1 млрд соответственно.

В Noventiq ожидают, что предлагаемое объединение предоставит компании лучший доступ к новым источникам капитала, откроет больше направлений для слияний и поглощений, а также расширит ее охват и возможности на быстрорастущем рынке внутренних разработок технологий в области кибербезопасности, искусственного интеллекта и других продуктов.

Noventiq Holdings – поставщик решений и услуг в области цифровой трансформации и кибербезопасности со штаб-квартирой и листингом в Лондоне.

Осенью 2022 года Softline Holding завершил разделение бизнеса на российский и международный. Российский был продан основателю всей группы Игорю Боровикову за символический $1.

В феврале 2023 года акционеры Noventiq одобрили смену юрисдикции с Кипра на Каймановы острова, а также проведение делистинга с LSE. Процесс редомициляции может завершиться в середине июня 2023 года.