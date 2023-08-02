"Ведомости" пишут, что падение рубля может вынудить Минфин отступить от бюджетного правила

Минфин может не перейти к покупке юаней на сверхдоходы, чтобы не усиливать давление на рубль

Москва. 2 августа. INTERFAX.RU - Минфин может отступить от бюджетного правила и не перейти к покупке юаней для пополнения Фонда национального благосостояния при превышении установленного законом базового уровня нефтегазовых доходов, которое некоторыми аналитиками ожидается уже в августе, пишут "Ведомости".

Минфин раскрывает данные о покупке/продаже валюты в рамках бюджетного правила на очередной период в третий рабочий день каждого месяца. Таким образом, следующая публикация должна состояться в четверг, 3 августа.

Как говорят источники "Ведомостей", власти не будут закупать валюту на нефтегазовые сверхдоходы в ближайшие месяцы из-за ослабления рубля - интервенции оказывали бы ненужное дополнительное давление на курс. Нефтегазовые сверхдоходы, которые, как ожидается, будут получены в августе, пойдут на финансирование дефицита, благодаря чему темпы использования средств ФНБ замедлятся, приводит газета слова источника, который не ожидает возобновления покупки валюты по бюджетному правилу до конца года.

В 2023-2025 годах действует переходный вариант бюджетного правила, при котором при превышении номинального объема нефтегазовых доходов 8 трлн рублей сверхдоходы направляются в ФНБ. Решение, выходить на рынок или нет, Минфин в течение этого периода принимает, исходя из базового месячного объема нефтегазовых доходов (к базовому годовому объему будет применяться доля соответствующего месяца в помесячном прогнозе нефтегазовых доходов, рассчитанном исходя из среднегодовых параметров цен на Urals и среднегодового курса рубля к доллару с учетом равномерного распределения квартального прогноза поступлений НДПИ на каждый месяц квартала). Также предусмотрена возможность ежемесячной корректировки оценки доходов.

В апреле замминистра финансов Владимир Колычев отмечал, что пополнение ФНБ в 2023 году не является чем-то нереалистичным и может произойти при устойчивом превышении ценами на экспортируемую российскую нефть отметки $60 за баррель. "При превышении фактических поступлений над базовыми, действительно, будет пополняться ФНБ. У нас базовые это 8 трлн рублей, и при текущей добыче, при текущем соотношении курса это примерно соответствует плюс-минус $60 за баррель реализуемой на экспорт нашей нефти. В принципе мы уже близки к этим значениям, поэтому нельзя сказать, что это невероятно. Если будет нефть устойчиво выше $60, то да, вполне возможно, что мы обратно будем пополнять фонд", - говорил он тогда.

По мнению аналитиков Росбанка, рост средней цены в июле (по последним данным Минфина, средняя цена Urals в июле составила $64,37/баррель, превысив $60 впервые с ноября прошлого года, спред к бенчмарку опустился до 19,6%) на фоне ослабления рубля открывает Минфину перспективы для пополнения ФНБ. По их оценкам, в августе прогноз сырьевых доходов бюджета может превысить базовую величину, актуальную для действующего бюджетного правила, на 80-100 млрд рублей.

С учетом предполагаемого недобора сырьевых доходов в июле (против прогноза Минфина) на 10-30 млрд рублей, нефтегазовые сверхдоходы оцениваются ими в 60-80 млрд рублей. Таким образом, темп ежедневных покупок валюты может составить 2,6-3,5 млрд рублей/день. Эффект на рынок, по мнению аналитиков, будет сглажен продажей валюты Банком России с 1 августа темпом 2,3 млрд рублей/день в рамках "зеркалирования" операций, связанных с использованием средств ФНБ для размещения в разрешенные финансовые активы внутри страны. "Однако сам факт пополнения ФНБ может негативно повлиять на и без того нервозный валютный сегмент", - отмечал Росбанк.