В Минфине РФ допустили пополнение ФНБ в 2023 году при ряде условий

Москва. 12 апреля. INTERFAX.RU - Пополнение Фонда национального благосостояния (ФНБ) в 2023 году не является чем-то нереалистичным и может произойти при устойчивом превышении ценами на экспортируемую российскую нефть отметки $60 за баррель, полагает замминистра финансов РФ Владимир Колычев.

Ранее министр финансов РФ Антон Силуанов не исключил, что пополнение фонда в этом году возможно. "Цены на наши энергоресурсы подкачали, мы запланировали в бюджете цены на нашу нефть $70 за баррель. Сейчас цены на нефть марки Urаls с учетом всех дисконтов, ограничений пониже. За счет этого мы, конечно, недополучаем нефтегазовые доходы. Поэтому если мы планировали в этом году пополнять ФНБ, то пока не пополняем, а наоборот чуть-чуть забираем, пока конъюнктура такая, не исключено, что конъюнктура изменится и будем опять пополнять", - сказал он в начале апреля.

"Да такую ситуацию нельзя исключать, то есть при превышении фактических поступлений над базовыми, действительно, будет пополняться ФНБ. У нас базовые это 8 трлн рублей и при текущей добыче, при текущем соотношении курса, это примерно соответствует плюс-минус $60 за баррель реализуемой на экспорт нашей нефти. В принципе мы уже близки к этим значениям, поэтому нельзя сказать, что это невероятно. Если будет нефть устойчиво выше $60, то да вполне возможно, что мы обратно будем пополнять фонд", - пояснил Колычев.

Также комментируя ранее анонсированное обнуление доли евро в ФНБ в текущем году, замминистра пояснил, что такие операции будут проводиться вне рынка и ближе к концу года. "Мы операции в рамках бюджетного правила проводим с ЦБ. Соответственно, ЦБ зеркалирует их на рынке. На рынке, естественно, он зеркалирует только дружественную валюту, поэтому все, что касается операций с недружественной валютой, это операции вне рынка. У нас предусмотрено использование ФНБ помимо бюджетного правила, и вот, скорее всего, когда оно будет задействовано - мы пока не знаем, когда эти ресурсы потребуются, обычно в конце года - вот тогда этот объем и реализуем", - пояснил он.

На 1 апреля на отдельных счетах по учету средств ФНБ в Банке России размещено 10,399 млрд евро.