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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 13:10

ФНБ в июне увеличился на 317,12 млрд рублей

Ликвидная его часть составила 4,5% ВВП

Москва. 5 июля. INTERFAX.RU - Объем Фонда национального благосостояния (ФНБ) на 1 июля составил 12 трлн 670,27 млрд рублей (эквивалент $145,578 млрд), или 8,4% ВВП, прогнозируемого на 2023 год, сообщил Минфин РФ.

На 1 июня фонд составил 12 трлн 353,146 млрд рублей (эквивалент $153,099 млрд), или 8,2% ВВП. Таким образом, за прошлый месяц он увеличился на 317,124 млрд рублей.

В июне часть средств фонда на счетах в Банке России – 3,452 млрд юаней и 5,127 тонн золота в обезличенной форме – была реализована за 66 млрд 978,9 млн рублей (месяцем ранее объем вырученных средств от продажи юаней и золота составлял 48 млрд 967,8 млн рублей), средства зачислены на единый счет федерального бюджета для финансирования его дефицита.

Объем ликвидных активов фонда на 1 июля составил эквивалент 6,811 трлн рублей, или $78,258 млрд, что соответствует 4,5% ВВП, прогнозируемого на 2023 год, отмечает Минфин.

Минфин РФ ФНБ
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