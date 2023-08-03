Банк Англии ожидает замедления инфляции до 5% к концу 2023 года

Москва. 3 августа. INTERFAX.RU - Банк Англии прогнозирует существенное замедление темпов роста потребительских цен в Великобритании к концу 2023 года - до примерно 5%, говорится в коммюнике регулятора.

Этому будет способствовать замедление роста стоимости энергоносителей и, в меньшей степени, продуктов питания. "Тем не менее, согласно прогнозам, инфляция цен на услуги в ближайшем будущем останется высокой, близкой к текущему уровню", - отметил ЦБ.

Он предполагает, что инфляция вернется к целевому уровню в 2% ко второму кварталу 2025 года.

В июне инфляция в Великобритании опустилась до 7,9% в годовом выражении (с 8,7% в мае), что стало минимальным значением с марта 2022 года, сообщало ранее статуправление страны ONS.

Также Банк Англии прогнозирует рост британского ВВП во втором квартале на 0,1%, в третьем квартале - на 0,4%.

Британский ЦБ 3 августа повысил базовую процентную ставку на 25 базисных пунктов - до 5,25% годовых. Решение совпало со средним прогнозом аналитиков и экономистов.

Таким образом, ставка была поднята по итогам 14-го заседания подряд. В сообщении регулятора говорится, что денежно-кредитная политика останется на довольно ограничительном уровне в течение "достаточно длительного" периода.