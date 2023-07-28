Банк Англии проведет проверку методов прогнозирования под руководством Бернанке

Москва. 28 июля. INTERFAX.RU - Бывший председатель Федеральной резервной системы (ФРС) США Бен Бернанке будет руководить проверкой процессов прогнозирования Банка Англии, говорится в пресс-релизе британского ЦБ.

Проверка направлена на укрепление поддержки Комитета по денежно-кредитной политике (MPC) в вопросах формирования ДКП и прогнозирования. В рамках проверки будут рассмотрены роль прогнозирования, а также влияние соответствующих процедур и анализа на решения MPC.

"Британская экономика пережила ряд беспрецедентных, непредсказуемых потрясений, - заявил глава Банка Англии Эндрю Бейли, чьи слова приводятся в пресс-релизе. - Проверка позволит нам трезво взглянуть на то, где нужно адаптировать наши процессы к реальности, которой все больше характерна значительная неопределенность".

Проверка начнется этим летом и завершится в следующем году. Ее результаты будут опубликованы предстоящей весной.

О намерении провести проверку Банк Англии сообщил в июне. До этого его жестко критиковали за неоднократные ошибки в прогнозировании динамики и устойчивости инфляции, пишет Financial Times.