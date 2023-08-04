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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:43

Нефть дорожает шесть недель кряду, Brent достигла $85,42 за баррель

Москва. 4 августа. INTERFAX.RU - Котировки нефти дорожают в пятницу и завершает в плюс" шестую неделю подряд из-за опасений сокращения поставок и образования дефицита топлива на мировом рынке.

К 17:15 по Москве октябрьские фьючерсы на Brent дорожали на лондонской бирже ICE Futures на $0,28 (на 0,3%) - до $85,42 за баррель. Сентябрьские фьючерсы на WTI к этому моменту дорожали на бирже NYMEX на $0,23 (на 0,3%) - до $81,78 за баррель.

С начала недели цена Brent увеличилась на 1,5%, WTI - на 1,8%. Подъем шестую неделю подряд станет самым длительным подобным периодом в 2023 году, отмечает Trading Economics.

Накануне оба сорта подорожали более чем на 2% после того, как Саудовская Аравия объявила, что продлит дополнительное добровольное сокращение добычи нефти на 1 млн баррелей в сутки на сентябрь. Таким образом, фактический уровень нефтепроизводства в стране в следующем месяце ожидается около 9 млн б/с.

Кроме того, Россия в рамках усилий по обеспечению баланса рынка продолжит добровольное сокращение в сентябре поставок на внешние рынки, теперь на 300 тысяч баррелей в сутки, посредством снижения экспорта на обозначенную величину, заявил вице-премьер Александр Новак.

Министры мониторингового комитета ОПЕК+ (JMMC) в пятницу не дали рекомендацию менять квоты на добычу нефти и назначили следующее заседание на 4 октября.

WTI Brent ОПЕК Саудовская Аравия Александр Новак
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