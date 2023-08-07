Brent торгуется у $86,15 за баррель

Москва. 7 августа. INTERFAX.RU - Котировки нефти умеренно опускаются утром в понедельник, удерживаясь вблизи четырехмесячных максимумов на ожиданиях скорого дефицита топлива на мировом рынке.

К 8:15 по московскому времени октябрьские фьючерсы на Brent дешевели на лондонской бирже ICE Futures на 9 центов (0,1%), до $86,15 за баррель. В пятницу , что на 9 центов (0,1%) ниже показателя на закрытие предыдущей сессии. В прошлую пятницу Brent подорожала на $1,1 (1,3%) - до $86,24 за баррель.

Сентябрьские фьючерсы на WTI к этому времени дешевели на Нью-Йоркской товарной бирже (NYMEX) на 6 центов (0,07%), до $82,76 за баррель. За предыдущую сессию контракт подорожал на $1,27 (1,6%) - до $82,82 за баррель.

За минувшую неделю Brent подорожала на 2,2%, WTI - на 2,8%, причем обе марки закрылись на максимумах с 12 апреля.

Саудовская Аравия 3 августа объявила о продлении дополнительного добровольного сокращения добычи на 1 млн баррелей в сутки на сентябрь. Таким образом, фактический уровень нефтепроизводства в стране в следующем месяце ожидается на уровне 9 млн б/с.

Кроме того, Россия также продолжит добровольное сокращение в сентябре поставок на внешние рынки на 300 тысяч баррелей в сутки, сказал вице-премьер Александр Новак.

"Мы ожидаем, что Brent закончит год вблизи отметки $85 за баррель. В конечном счете ОПЕК+ выглядит полной решимости ограничить поставки. Мы также ждем роста глобального спроса на нефть на 2% в годовом выражении во втором полугодии 2023 года", - сказал экономист сырьевого рынка в Capital Economics Эдвард Гарднер.

Данные нефтесервисной компании Baker Hughes показали, что за минувшую неделю число действующих нефтяных буровых установок в США сократилось на 4 единицы, до 525.