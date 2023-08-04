Комитет ОПЕК+ завершил заседание без новых рекомендаций по квотам

Москва. 4 августа. INTERFAX.RU - Министерский мониторинговый комитет ОПЕК+ (JMMC) завершил очередное заседание, назначив следующее на 4 октября, говорится в пресс-релизе ОПЕК.

"Комитет продолжит внимательно оценивать рыночную конъюнктуру, отмечая готовность стран-участниц альянса реагировать на рыночные изменения и быть готовыми принять дополнительные меры в любое время, опираясь на тесную сплоченность ОПЕК и нефтедобывающих стран-участниц, не входящих в ОПЕК", - говорится в сообщении.

Комитет также выразил признательность Саудовской Аравии за дополнительное добровольное сокращение добычи на 1 млн б/с и за его продление на сентябрь и поблагодарил Россию за дополнительное добровольное сокращение экспорта на 300 тысяч б/с в сентябре.

Министры JMMC подтвердили приверженность соглашению своих стран-участниц, которое пролонгировано до конца 2024 года в ходе встречи ОПЕК+ 4 июня.

Участники заседания решили не давать рекомендацию менять квоты на добычу нефти, сообщил "Интерфаксу" источник в одной из делегаций.

3 августа, накануне заседания, Саудовская Аравия объявила, что продлит на сентябрь свое добровольное сокращение нефтепроизводства на 1 млн б/с и таким образом продолжит добывать 9 млн б/с. Россия сообщила о намерениях продлить сокращение поставок нефти на рынок в сентябре, но несколько в усеченном виде, чем в августе. На август Россия установила сокращение экспорта на 500 тысяч б/с (база сокращения не уточняется), в сентябре сокращение составит 300 тысяч б/с.

На последней встрече в начале июня министры ОПЕК+ не стали менять квоты на 2023 год, но изменили их на 2024 год. Также были продлены на весь 2024 год добровольные ограничения по добыче, взятые на себя девятью странами ОПЕК+, в том числе Россией. Кроме того, Саудовская Аравия еще дополнительно снизила свою добычу на 1 млн б/с на июль, затем на август, а теперь и на сентябрь.

С конца июня цена на нефть имеет восходящий тренд и с $73 за баррель уже стабильно превышает $83 за баррель.

В октябре 2022 года министры ОПЕК+ решили проводить заседания министерского комитета, цель которого - обсуждение ситуации на рынке, раз в два месяца.

JMMC может созвать внеплановую полноформатную встречу министров ОПЕК+ в любое время, если это будет необходимо для реагирования на изменения на рынке. Сейчас министры встречаются раз в полгода, следующие переговоры намечены на 26 ноября.