Нефть Brent подорожала до $85,3 за баррель

Москва. 4 августа. INTERFAX.RU - Цены на нефть умеренно повышаются утром в пятницу после активного роста по итогам прошлой сессии, вызванного решением Саудовской Аравии и России продлить сокращение поставок.

Цена октябрьских фьючерсов на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures к 8:01 по московскому времени составляет $85,26 за баррель, что на 12 центов (0,14%) выше показателя на закрытие предыдущей сессии. В четверг эти контракты подорожали на $1,94 (2,3%) - до $85,14 за баррель.

Котировки фьючерсов на WTI на сентябрь на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) к указанному времени повысились на 17 центов (0,21%) и составили $81,72 за баррель. По итогам предыдущей сессии они выросли на $2,05 (2,6%) - до $81,55 за баррель.

Обе марки могут завершить в плюсе шестую неделю подряд.

Эр-Рияд продлевает дополнительное добровольное сокращение добычи нефти на 1 млн баррелей в сутки на сентябрь, сообщило государственное агентство королевства со ссылкой на официальный источник в министерстве энергетики. Таким образом, фактический уровень нефтепроизводства в Саудовской Аравии в следующем месяце ожидается на уровне 9 млн б/с.

Данное сокращение является дополнением к объявленному в апреле ограничению добычи на 500 тыс. б/с, которое продлится до конца 2024 года.

Кроме того, Россия в рамках усилий по обеспечению баланса рынка продолжит добровольное сокращение в сентябре поставок на внешние рынки, теперь на 300 тыс. баррелей в сутки, посредством снижения экспорта на обозначенную величину, заявил вице-премьер Александр Новак.

Инвесторы ждут заседания министерского мониторингового комитета ОПЕК+ (JMMC) в пятницу, хотя он и вряд ли порекомендует какие-либо изменения в политике добычи, пишет MarketWatch.